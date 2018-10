United Technologies : relèvement d'objectifs annuels

23/10/2018 | 13:27

A l'occasion de son point d'activité, United Technologies relève ses objectifs pour l'année 2018, visant désormais un BPA entre 7,20 et 7,30 dollars et des revenus entre 64 et 64,5 milliards, contre 7,10-7,25 dollars et 63,5-64,5 milliards précédemment.



Sur le trimestre écoulé, le fabricant des moteurs d'avions Pratt & Whitney et des ascenseurs Otis a réalisé un BPA ajusté en croissance de 12% à 1,93 dollar, pour revenus en hausse de 10% à 16,5 milliards de dollars, dont une croissance organique de 8%.



'L'acquisition de Rockwell Collins, une fois achevée, va encore renforcer notre position comme fournisseur de systèmes de premier plan pour l'industrie aérospatiale', déclare le PDG du conglomérat, Gregory Hayes.



