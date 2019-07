United Technologies : relèvement des objectifs annuels

23/07/2019 | 13:33

United Technologies déclare viser désormais pour l'année 2019 un BPA ajusté entre 7,90 et 8,05 dollars, au lieu de 7,80 à huit dollars précédemment, pour des revenus anticipés en croissance organique entre 4 et 5%, et non plus entre 3 et 5%.



Sur le deuxième trimestre, le fabricant -entre autres- des moteurs d'avions Pratt & Whitney et des ascenseurs Otis a réalisé un BPA ajusté en croissance de 12% à 2,20 dollars, dépassant ainsi d'une quinzaine de cents l'estimation moyenne des analystes.



Le conglomérat industriel affiche des revenus en hausse de 18% à 19,6 milliards de dollars, dont une croissance organique de 6% et un effet périmètre de 13% (avec l'intégration de Rockwell Collins), mais un effet change de -1%.



