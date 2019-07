United Technologies soutenu par l'aéronautique au deuxième trimestre

New York (awp/afp) - Le conglomérat industriel américain United Technologies a relevé ses objectifs financiers annuels mardi après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre, en raison d'une demande importante pour ses équipements aéronautiques.

Le groupe, qui est en train de fusionner avec son compatriote Raytheon afin de créer un poids lourd de l'industrie de l'aéronautique et de défense, semble ne pas être affecté par l'immobilisation au sol depuis plus de quatre mois du Boeing 737 MAX.

United Technologies (UTX) a dégagé un bénéfice net trimestriel de 1,9 milliard de dollars, certes en baisse de 7,2% sur un an mais en retirant les éléments exceptionnels et en le rapportant par action, le bénéfice est de 2,20 dollars, supérieur aux 2,05 dollars attendus par les analystes financiers.

La rentabilité a toutefois été plombée par un bond de 16,9% des coûts.

Le chiffre d'affaires a lui bondi de 17,5% à 19,63 milliards de dollars, contre 19,55 milliards escomptés, grâce aux ventes de la division Collins Aerospace qui vient d'acquérir le concurrent Rockwell Collins.

Cette division fabrique des pièces pour les moteurs d'avions, l'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur des appareils, des sièges, des freins, des trains d'atterrissage, des équipements électriques et hydrauliques et des pneumatiques.

Elle propose également des services de maintenance des avions.

Les ventes de Collins ont augmenté de 66% à 6,58 milliards de dollars, une flambée qui suggère que l'interdiction de vol frappant le Boeing 737 MAX après deux accidents rapprochés ayant fait 346 morts, ne l'a pas vraiment affecté.

Boeing a dû suspendre les livraisons de cet avion, locomotive de ses ventes, et en réduire la production de 20%, ce qui devrait toucher ses sous-traitants et fournisseurs, estiment les experts.

Les ventes de la division des moteurs d'avions Pratt&Whitney ont elles progressé de 2%, alors que celles des ascenseurs Otis ont diminué de 6% et celles des climatiseurs Carrier de 12%.

Pour 2019, UTX table désormais sur un bénéfice par action compris entre 7,90 et 8,05 dollars, contre de 7,80 à 8 dollars auparavant.

Le chiffre d'affaires est toujours attendu entre 75,5 et 77 milliards, mais à périmètre et taux de change constants la croissance des ventes devrait être de 4 à 5% contre de 3 à 5% auparavant.

A Wall Street, le titre prenait plus de 1% dans les premiers échanges.

United Technologies a par ailleurs répété être en "bonne voie" pour se scinder en trois entités indépendantes au "premier semestre 2020".

La première société va regrouper toutes ses activités dans l'aéronautique (moteurs d'avions, systèmes et équipements destinés à l'aérospatial, l'équipementier aéronautique Rockwell Collins et services). Elle gardera le nom United Technologies.

La deuxième entreprise, Otis, sera dédiée aux ascenseurs et aux escaliers mécaniques. Otis, fondée en 1854, retrouvera ainsi son indépendance après avoir été rachetée par United Technologies en 1976.

Une troisième société devrait regrouper sous le nom de Carrier les équipements de climatisation et de sécurité.

afp/rp