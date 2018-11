United Technologies : va se scinder en trois entreprises

27/11/2018 | 08:00

United Technologies fait part de son intention de se scinder à horizon 2020 en trois entreprises indépendantes, centrées respectivement sur les activités aéronautiques, les ascenseurs (Otis) et les équipements de chauffage, ventilation et air conditionné (Carrier).



L'entreprise aéronautique, qui conservera le nom d'United Technologies, regroupera Pratt & Whitney (moteurs d'avions) et Collins Aerospace, ce dernier combinant UTC Aerospace Systems et Rockwell Collins dont l'acquisition vient d'être finalisée.



Du fait de cette acquisition, le conglomérat ajuste d'ailleurs ses objectifs pour 2018, visant désormais un BPA ajusté entre 7,10 et 7,20 dollars, et non plus entre 7,20 et 7,30 dollars, et des revenus entre 64,5 et 65 milliards, et non plus entre 64 et 64,5 milliards.



