Forums > Forum United Therapeutics Corpor

Fil d'actualité Discussions United Therapeutics Corpor Modifier la valeur Nouvelle discussion sur RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue allez encore une petite derniere opeable coté us Haussier Cours d'entrée : 58.160 | Objectif : 75 une capit de 3 milliards et 2 medocs phares en cours de commercialisation (remodulin et tyvaso) specialisés dans le traitement de l hypertension pulmonaire depuis hier , ca s agite coté hausse , elle vient de passer grand gars, sans coup férir son plus haut , Resistance depuis² 2008

2

vinosoft participe à cette discussion vinosoft - on va jeter un oeil ! merci et je vois faber que l'expression ``sans coup ferir ``avec la recherche de dossier devalo ou croustillant est notre marotte commune ...





Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue Voir la suite allez encore une petite derniere opeable coté us 1 Voir la suite

Graphique UNITED THERAPEUTICS CORPOR Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Membres actifs sur United Therapeutics Corpor acrouan 164

stock-pick 56

0PHENIX0 24

zombie 25

RiBo 7