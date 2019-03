UnitedHealth Group : Des niveaux de prix intéressants 08/03/2019 | 17:04 achat En cours

Cours d'entrée : 237.96$ | Objectif : 254.9$ | Stop : 229.9$ | Potentiel : 7.12% Le titre UnitedHealth Group revient au contact de niveaux importants en données hebdomadaires situés vers 235.9 USD. Le timing apparaît pertinent pour revenir à l'achat.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 254.9 $. Graphique UNITEDHEALTH GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

UnitedHealth Group représente actuellement 5.11 % du portefeuille Investisseur USA. Une position a été ouverte le 08/03/2019 au cours de 119.36 $. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur USA géré par Zonebourse.com.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 235.9 USD, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

La proximité du support moyen terme des 232.94 USD offre un bon timing pour l'achat du titre.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Sous-secteur Systèmes de soins de santé - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. UNITEDHEALTH GROUP -4.99% 227 123 ANTHEM INC 12.12% 74 898 CIGNA CORP -13.17% 62 257 HUMANA -5.02% 36 392 CENTENE CORPORATION -2.12% 23 315 WELLCARE HEALTH PLANS -0.14% 11 787 MOLINA HEALTHCARE, INC. 12.15% 8 141 MAGELLAN HEALTH INC 9.77% 1 494

David Meurisse
© Zonebourse.com 2019
Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières ($) CA 2019 244 Mrd EBIT 2019 19 062 M Résultat net 2019 13 578 M Dette 2019 15 815 M Rendement 2019 1,60% PER 2019 17,02 PER 2020 14,92 VE / CA 2019 0,99x VE / CA 2020 0,88x Capitalisation 227 Mrd Prochain événement sur UNITEDHEALTH GROUP 08/03/19 Détachement de dividende Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 307 $ Ecart / Objectif Moyen 30% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre David Scott Wichmann Chief Executive Officer & Director Stephen J. Hemsley Executive Chairman John Franklin Rex Chief Financial Officer Richard J. Migliori Chief Medical Officer & EVP-Medical Affairs Richard T. Burke Non-Executive Chairman