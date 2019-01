UnitedHealth : consensus battu au 4e trimestre

15/01/2019 | 13:43

UnitedHealth Group indique avoir dégagé un BPA ajusté en hausse de 27% à 3,28 dollars sur les trois derniers mois de 2018, dépassant de sept cents l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus en progression de 12% à 58,4 milliards.



Sur l'ensemble de l'année, le géant de l'assurance et des services de santé a ainsi engrangé un BPA de 12,88 dollars, alors qu'il l'anticipait proche de 12,80 dollars il y a trois mois, pour des revenus en croissance de 12% à 226,2 milliards.



Estimant que les efforts de ses collaborateurs 'ont créé une dynamique forte pour 2019', UnitedHealth réaffirme ses objectifs pour l'exercice qui commence, dont un BPA ajusté compris entre 14,40 et 14,70 dollars.



