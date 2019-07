UnitedHealth : fourchette-cible de BPA relevée

18/07/2019 | 13:05

Fort d'un premier semestre solide et confiant pour le reste de 2019, UnitedHealth Group relève sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année en cours, à entre 14,70 et 14,90 dollars, contre 14,50 à 14,75 dollars en estimations précédentes.



Le géant de l'assurance et des services de santé a dégagé un BPA ajusté en hausse de 15% à 3,60 dollars sur le deuxième trimestre, dépassant de 15 cents l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus en progression de 8% à 60,6 milliards.



Le groupe explique que cette progression du chiffre d'affaires a été tirée par des croissances à deux chiffres dans ses filiales UnitedHealthcare Medicare & Retirement, OptumRx et OptumHealth. Par ailleurs, sa marge nette s'est améliorée de 0,2 point à 5,4%.



