UnitedHealth : nouveau CEO pour UnitedHealthcare

UnitedHealth Group annonce la nomination de Dirk McMahon comme directeur général (CEO) d'UnitedHealthcare. Il sera remplacé dans ses fonctions actuelles de directeur opérationnel (COO) d'Optum par Daniel Schumacher, qui est actuellement COO d'UnitedHealthcare.



Dirk McMahon a exercé de nombreuses fonctions dirigeantes au sein du groupe depuis qu'il l'a rejoint en 2003, dont celle de CEO d'OptumRx. Il prendra la succession de Steve Nelson qui se retire après 15 années chez UnitedHealth Group.



Le nouveau rôle de Daniel Schumacher comprend la supervision d'OptumInsight, l'activité données, analytique et technologie du groupe, ainsi qu'Optum Technology et les activités Optum. Il a rejoint UnitedHealth Group en 1999.



