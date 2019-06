UnitedHealth : rachèterait Equian à New Mountain Capital

21/06/2019 | 13:24

UnitedHealth aurait conclu un accord avec la société de private equity New Mountain Capital pour lui racheter Equian, groupe de solutions de paiements dans le domaine de la santé, d'après le Wall Street Journal qui cite des sources proches du dossier.



Il précise que le groupe d'assurance-santé, qui débourserait environ 3,2 milliards de dollars dans cette transaction, devrait probablement intégrer Equian à sa division de services de santé Optum, qui représente une part en croissance rapide de son activité.



Le journal new-yorkais précise que, selon New Mountain, la plateforme d'Equian traite chaque année pour de 500 milliards de dollars de demandes de remboursement de soins et qu'elle compte parmi ses clients neuf des dix plus grands payeurs de soins de santé.



