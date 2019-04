UnitedHealth recule, les craintes liées à la régulation pèsent

16 avril (Reuters) - UnitedHealth, le numéro un de l'assurance santé aux Etats-Unis, est en forte baisse mardi à Wall Street, les craintes d'une réforme de la réglementation fédérale en matière de prix des médicaments l'emportant sur des résultats trimestriels solides.

L'action du groupe perd 5,39% à 217,80 dollars vers 17h25 GMT, le repli le plus marqué des 30 valeurs de l'indice Dow Jones, qui gagne alors 0,11%.

Le titre a touché un plus bas de plus d'un an à 217,48 dollars.

UnitedHealth a publié avant l'ouverture un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et relevé sa prévision de profit pour l'ensemble de l'année, mais ces éléments ne suffisent pas à apaiser les inquiétudes de certains investisseurs sur l'évolution future des marges du groupe.

"Quand on regarde les fondamentaux, le trimestre a globalement été plutôt bon. Mais le sentiment négatif sur le secteur à court terme fait plus qu'occulter ce que nous considérons comme une trajectoire fondamentale positive pour UnitedHealth", a commenté Scott Fidel, analyste de Stephens Inc.

UnitedHealth entraîne à la baisse plusieurs grandes valeurs de l'assurance santé et de la gestion d'établissements hospitaliers comme Humana (-6,71%), Anthem (-6,78%) ou HCA Healthcare (-8,75%).

Ces titres souffrent depuis plusieurs semaines déjà des craintes d'une nouvelle réforme du système fédéral d'assurance maladie: le secrétaire à la Santé de Donald Trump, Alex Azar, a évoqué son intention de mettre fin aux importants rabais dont bénéficient les assureurs santé de la part des laboratoires pharmaceutiques, une pratique commerciale accusée de fausser la perception par les assurés du coût réel des soins et de favoriser la hausse des prix.

Par ailleurs, le sénateur démocrate Bernie Sanders a récemment dévoilé un projet de réforme du dispositif fédéral d'assurance maladie Medicare visant à réduire considérablement le rôle des assureurs privés.

(Tamara Mathias et Aakash Jagadeesh Babu à Bangalore; Marc Angrand pour le service français)