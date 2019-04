UnitedHealth : relèvement des objectifs de BPA annuels

16/04/2019 | 13:45

Fort d'un début d'année de bonne facture, UnitedHealth Group fait part d'un relèvement de sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année en cours, à entre 14,50 et 14,75 dollars, contre 14,40 à 14,70 dollars en estimations précédentes.



Le géant de l'assurance et des services de santé a dégagé un BPA ajusté en hausse de 23% à 3,73 dollars sur les trois premiers mois de 2019, dépassant de 13 cents l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus en progression de 9% à 60,3 milliards.



En ligne avec ses projections annuelles, le groupe affiche sur le premier trimestre un free cash-flow des opérations de 3,2 milliards de dollars, soit 0,9 fois son bénéfice net, et revendique en outre une expansion de 60 points de base de sa marge nette.



