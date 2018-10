UnitedHealth : remonte son objectif de BPA pour 2018

16/10/2018 | 13:54

Affichant des résultats meilleurs que prévu au titre de son troisième trimestre 2018, UnitedHealth relève son objectif de BPA ajusté pour l'année en cours, l'anticipant désormais proche de 12,80 dollars, et non plus entre 12,50 à 12,75 dollars.



Le géant de l'assurance et des services de santé a dégagé un BPA ajusté de 3,41 dollars sur les trois mois écoulés, en hausse de 28% en comparaison annuelle, et dépassant d'une douzaine de cents le consensus de marché.



Le résultat opérationnel d'UnitedHealth s'est accru de 12,3% à 4,6 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires en progression de 12,4% à 56,6 milliards, tiré par des progressions solides à la fois chez UnitedHealthcare et chez Optum.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.