UNITI HABITAT A SIGNÉ UN NOUVEL ACTE A TOULON (PACA)

Le 31 octobre dernier, UNITI Habitat a signé l'acte de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) de l'opération « L'Esterel » à Toulon avec le bailleur Toulon Habitat Méditerranée.

Résidence « L'Esterel » à Toulon (PACA)

Toulon est la 3ème ville de la région PACA et la capitale économique du département du Var. La ville est le siège de la métropole Toulon Provence Méditerranée et la 15ème commune de France de par sa population.

Toulon bénéficie d'une situation géographique privilégiée à mi-chemin entre Marseille et Saint-Tropez, entre mer et montagne. La ville a de nombreux atouts naturels qui font l'essentiel de son activité économique : la base navale, le port, le commerce, les administrations, le tourisme et la recherche.

À moins de 500 mètres de la résidence se trouvent des supermarchés, pharmacies, médecins, lignes de bus, crèches et écoles, équipements sportifs ainsi que des parcs et jardins et les commodités & services du quotidien.

Le programme prévoit la construction de 95 appartements répartis sur 2 bâtiments collectifs en R+5 :

Le bâtiment B est composé de 39 logements aidés (du T2 au T5)

Le bâtiment A est composé de 56 logements en accession libre à la propriété (du T2 au T3)

95 places de parking extérieures dont 7 PMR* et 8 places réduites autorisées

Chaque appartement est prolongé d'une terrasse lumineuse

3 locaux à vélos

Des espaces à ordures ménagères et recyclage

Résidence privatisée et sécurisée, extérieurs aménagés

L'accès se fera depuis l'avenue Auguste Blanqui par une nouvelle voie centrale desservant l'ensemble du programme. Les logements en accession libre à la propriété sont éligibles à la loi PINEL zone A, au Prêt à Taux Zéro ainsi qu'à la résidence principale à TVA réduite à 5,5 % grâce à son emplacement en zone QPV.

Le 31 octobre 2019, le groupe UNITI a signé l'acte de vente en l'état futur d'achèvement avec le bailleur social TOULON HABITAT MÉDITERRANÉE pour un montant de 4 705 900,50 € HT pour 39 logements collectifs aidés (17T2 - 11T3 - 9T4 - 2T5) soit une surface habitable de 2 543,73 m² et 39 places de parking extérieures . Les travaux sont en cours.

* Personne à Mobilité Réduite

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60856-04112019_cp-acte-toulon.pdf Informations privilégiées :- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

60856_FR0012709160.pdf