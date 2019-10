COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sète le 03 octobre 2019

UNITI HABITAT A SIGNÉ DEUX ACTES EN OCCITANIE

Le 19 septembre dernier, UNITI Habitat a signé l'acte de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) de l'opération « Les Lilas » à Gigean avec le bailleur SETE THAU HABITAT. Le 26 septembre, UNITI signait, avec le même bailleur, la VEFA de l'opération « Cap Azur » à Sète.

Résidence « Les Lilas » à Gigean (Occitanie)

Gigean est située dans le département de l'Hérault, en région Occitanie. Elle fait partie de la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée.

Gigean est une ville en plein essor économique disposant de tous les commerces de proximité, d'infrastructures culturelles et sportives et des services de santé. La résidence « Les Lilas », située 27 rue Four de Grille, offrira un cadre de vie agréable à ses résidents.

Le programme prévoit la construction de 60 logements locatifs sociaux répartis en 2 bâtiments collectifs en R+3, pour une surface totale de 4 003,90 m² comprenant :

20 logements T2

19 logements T3

18 logements T4

3 logements T5

60 places de stationnement

A terme, le bâtiment A accueillera 40 logements et le bâtiment B, 20 logements.

Le19 septembre 2019, le groupe UNITI a signél'acte de vente en l'état futur d'achèvement pour un montant de 6 726 552 € HT. Cette réalisation est conçue par Philippe Fabre Design et Concept et Philippe Bellocq Atelier 9 et se fera avec le soutien du bailleur socialSETE THAU HABITAT.