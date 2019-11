UNITI Habitat a signé un nouvel acte en Occitanie

Le 24 octobre dernier, UNITI Habitat a signé l'acte de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) de l'opération « L'Union » à Saint-Jory avec le bailleur MESOLIA.

Résidence « L'Union » à Saint-Jory (Occitanie)

Saint-Jory est située dans le département de Haute-Garonne en région Occitanie. Elle fait partie de la Communauté urbaine de Toulouse Métropole. La ville se situe à 21 km au nord-ouest de Toulouse. Elle est traversée de part et d'autre par le Canal de Garonne.

Grâce à l'attractivité de la métropole Toulousaine, Saint-Jory entreprend de grands projets d'aménagements pour améliorer la qualité de vie de ses résidents et permettre à de nouvelles familles de venir s'y implanter. La résidence « L'Union », située 12b chemin de Ladoux à 500 mètres du cœur de ville, permet d'accéder facilement aux commodités du quotidien et aux transports en commun (TER reliant Toulouse en 12 minutes, Bus qui dessert le métro, gare SNCF).

Le programme prévoit la construction de 51 logements collectifs, dont 12 dédiés au logement aidé, répartis en 1 bâtiment en R+3 divisé en 2 halls (A et B). La résidence accueillera en pied d'immeuble des commerces et un restaurant et bénéficiera d'un niveau de stationnements en sous-sol pour les résidents ainsi que 48 places en extérieur pour les visiteurs, pour une surface habitable totale de 3 666 m² comprenant :

27 logements T2

24 logements T3

2 ascenseurs

3 locaux à vélos

En plus des 12 logements aidés, cette résidence sécurisée est proposée à la vente en accession à la propriété. Chaque logement dispose d'un balcon et de grandes surfaces à vivre ainsi que des équipements de qualité.

Le 24 octobre 2019, le groupe UNITI a signé l'acte de vente en l'état futur d'achèvement pour un montant de 1 470 955,20 € TTC pour 12 logements collectifs (5T2 et 7T3) avec balcons et 12 places de stationnement en sous-sol. Ce programme est conçu par DEVAUX Architectes et sera réalisée avec le soutien du bailleur social MESOLIA. Les travaux sont en cours.

A propos d'UNITI

UNITI est un promoteur immobilier national tourné vers le logement à caractère social et multigénérationnel.

Depuis sa création en 2012, le Groupe s'est développé en accompagnant les communes et les bailleurs sociaux devant atteindre les objectifs de production de 25% de logements sociaux fixés par la loi SRU (loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain).

Garant du parcours résidentiel et du logement pour tous, UNITI devient l'interlocuteur unique auprès des collectivités en leur proposant des programmes mixtes de logements sociaux, intermédiaires et en accession à la propriété.

Depuis 2018, UNITI Habitat diversifie son offre en proposant de la Résidence Services Seniors (RSS) et étudiante grâce à son partenaire-gestionnaire AQUARELIA.

Présent sur tout le territoire national, le groupe est coté à l'Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0012709160, code mnémo : ALUNT).

