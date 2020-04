Uniti : REPORT DE LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 30 avril 2020

REPORT DE LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019

Dans le cadre défini par l'ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020, UNITI (FR0012709160 - ALUNT) informe ses actionnaires du report de la publication du rapport financier annuel.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, l'établissement du rapport financier annuel du Groupe UNITI a été retardé par la gestion des répercussions de la crise sanitaire.

Dans le cadre défini par l'ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 portant sur l'adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19, la publication des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2019 et du rapport financier annuel sont repoussées au 13 mai 2020.

UNITI n'est actuellement pas en mesure d'estimer l'impact de la crise sanitaire sur ses opérations et le fera dès que la situation se normalisera. Le Groupe informera le marché de toute évolution notable de la situation sur son activité.

A propos d'UNITI

Le Groupe UNITI est un promoteur immobilier qui apporte une réponse aux problématiques d'accès au logement social dans les communes. Le Groupe répond à un double défi : celui de permettre aux communes de respecter leurs engagements au regard de la loi SRU et celui de permettre aux sociétés HLM de respecter leurs engagements de production de logements.

Depuis janvier 2018, UNITI diversifie son offre en proposant des résidences gérées, en résidence services seniors et étudiantes en s'appuyant sur l'expertise du gestionnaire AQUARELIA.

Présent sur tout le territoire national, le groupe est coté sur Euronext Growth

(code ISIN : FR0012709160, code mnémo : ALUNT).

Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr

Contact UNITI

Bruno LECOQ

Secrétaire Général

@ : bl@uniti-habitat.fr



Contact Listing Sponsor

ATOUT CAPITAL

Rodolphe OSSOLA

@ : rodolphe.ossola@atoutcapital.com

