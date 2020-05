Universal Electronics Inc. : remporte cinq Red Dot Design Awards

L’accent continuellement mis par l’entreprise sur l’innovation et l’expérience utilisateur se traduit par de nombreux prix récompensant ses designs de produits

Universal Electronics Inc. (UEI) (NASDAQ : UEIC), le leader mondial des télécommandes universelles et des technologies de détection pour la maison connectée, a reçu cinq Red Dot Awards pour 2020, l’un des prix internationaux de design les plus prestigieux, dans la catégorie Design de produit. Les produits de la marque grand public d’UEI, One For All, ont remporté quatre de ces cinq prix.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200502005002/fr/

Universal Electronics Inc. won five Red Dot Awards for product design for our One For All Tripod and Falcon Universal TV Stands, One For All fabric Amplified Indoor TV Antennas and Universal Electronics Inc.'s Kita Android TV voice remote control. (Photo: Business Wire)

Les produits primés ont été conçus par l’équipe de design d’UEI aux Pays-Bas, qui fait partie de l’équipe mondiale Designovation à l’origine de designs de produits basés sur les observations des utilisateurs et sur une technologie innovante. Dirigée par Rex Xu, directeur du design et de l’expérience utilisateur, l’équipe des Pays-Bas travaille en étroite collaboration avec les bureaux d’études d’UEI aux États-Unis et à Hong Kong pour s’assurer que tous les produits reflètent vraiment les tendances mondiales en matière de design et de technologie.

« Le fait de remporter cinq Red Dot Awards est un véritable honneur et témoigne du talent exceptionnel de notre équipe de design », a déclaré M. Xu. « Le design est l’un des différenciateurs clés d’UEI et nous créons toujours nos designs en pensant à l’expérience utilisateur. Notre équipe travaille selon les principes directeurs clairement énoncés de notre formule à succès Designovation, qui nous permet de créer des designs de produits honnêtes basés sur les observations des consommateurs tout en appliquant les dernières technologies et tendances en matière de design. »

Deux des supports TV One For All ont été récompensés par les Red Dot Awards 2020 :

Lesupport TV Tripod Universal qui s’adapte aux téléviseurs d’une dimension pouvant aller jusqu’à 65 pouces, peut pivoter à 360 degrés et se fond dans n’importe quel endroit de la pièce grâce à ses pieds en bois naturel (châtaignier ou chêne) pour un look moderne.

Le support TV One For All Falcon Universal s’adapte aux téléviseurs d’une dimension pouvant aller jusqu’à 70 pouces et est conçu pour accueillir des barres de son, des boîtiers de diffusion en continu et des consoles de jeux connectés au téléviseur. Avec son coffret de rangement recouvert de tissu à l’arrière du téléviseur, les câbles sont complètement invisibles.

One For All a également remporté deux Red Dot Awards pour ses antennes de télévision numérique leaders du marché :

l’antenne télé Amplified Indoor présente une technologie de réception de pointe dans un magnifique boîtier recouvert de tissu. Avec son design intime, elle peut s’accrocher au mur, être mise debout ou allongée à plat tout en permettant une couverture maximale des différentes chaînes.

De couleur plus foncée, l’antenne télé Amplified Indoor offre un look stylé et un indicateur de niveau de signal unique qui se fond dans le boîtier recouvert de tissu. Cela garantit un signal optimal et un nombre maximal de chaînes disponibles.

Le cinquième Red Dot Award a été décerné à la télécommande vocale Kita premium Android d’UEI spécialement conçue pour les fournisseurs de services proposant des services vidéo avancés et souhaitant une expérience utilisateur simplifiée. En plus de prendre en charge la commande vocale et d’offrir des touches dédiées aux applications de streaming, cette télécommande dispose d’un contrôle adaptatif qui interagit avec le téléviseur et ne montre aux utilisateurs que les touches dont ils ont besoin. La télécommande utilise une technologie rechargeable dans un boîtier mince, permettant d’économiser de nombreuses piles pendant toute la durée de vie du produit.

Pour plus d’informations sur l’achat de ces produits primés, contactez info@uei.com.

En 2019, One For All avait déjà remporté deux Red Dot Awards pour son antenne Amplified Indoor Ball Design et pour son support mural TV FLUX Gas Spring. Créé en 1955, Red Dot est reconnu à l’échelle internationale comme l’une des marques de qualité les plus recherchées pour son design exceptionnel à travers des concours organisés chaque année dans diverses catégories, comme le design de produits, les marques et la communication, et le concept de design. Les soumissions aux Red Dot Awards sont évaluées par un jury de designers indépendants, de professeurs de design et de journalistes.

Toutes les marques commerciales mentionnées aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

One For All est une marque déposée d’Universal Electronics Inc.

À propos d’Universal Electronics Inc.

Fondée en 1986, Universal Electronics Inc. (NASDAQ : UEIC) est le chef de file mondial en matière de télécommandes universelles et de technologies de détection pour la maison connectée. La société conçoit, développe, fabrique et expédie plus de 500 produits innovants utilisés par les plus grandes marques mondiales présentes sur les marchés de l’électronique grand public, des plateformes d’abonnement, de la sécurité, de la domotique, de l’hôtellerie et de la climatisation. Pour de plus amples informations, visitez www.uei.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200502005002/fr/