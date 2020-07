Upergy : Bilan annuel du contrat de liquidité contacté avec la société de Bourse Gilbert Dupont ► cliquez-ici pour lire le communiqué

Communiqué de presse

Le 02 Juillet 2020, 18h00

BILAN SEMESTRIEL S1 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE

AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société UPERGY à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité

- Nombre d'actions : 12 357

- Solde en espèces : 50 648.98 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 20 142 titres 102 371,11 € 132 transactions VENTE 15 866 titres 80 167,91 € 76 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 8 081

- Solde en espèces : 72 852 ,18 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d'actions : 13 387

- Solde en espèces : 50 000,00 €

À propos d'UPERGY

Créé en 1996, UPERGY distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits d'éclairage portatifs. La société opère principalement dans le domaine de la vente à distance sur la base de catalogues de produits consommables à destination des entreprises, professionnels et collectivités (BtoB) et pour les particuliers (BtoC) sur la base de sites web et d'un réseau de magasins sous l'enseigne 1001 Piles Batteries déployés essentiellement en franchises. UPERGY se développe, depuis sa création, par croissance organique et croissance externe. Cette stratégie lui a permis d'élargir son offre produits, de se positionner sur de nouveaux segments de marché et d'accroître son implantation internationale.

UPERGY fédère les marques :

Contacts

UPERGY Actus David Buffelard - Président Directeur Général Guillaume Le Floch - Relations analystes/investisseurs Tél : +33 (0)4 72 52 49 00 Tél : +33 (0)1 53 67 36 70 glefloch@actus.fr finances@upergy.com Marie-Claude Triquet - Relations presse Tél : +33 (0)4 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr

UPERGY est coté sur Euronext GrowthTM - code ISIN n°FR0010337865

ANNEXE S1 2020

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 132 20 142 102 371,11 76 15 866 80 167,91 02/01/2020 0 0 0 0 0 0 03/01/2020 0 0 0 0 0 0 06/01/2020 4 399 2309,21 0 0 0 07/01/2020 3 235 1339,5 0 0 0 08/01/2020 2 140 798 0 0 0 09/01/2020 3 1106 6163,52 0 0 0 10/01/2020 0 0 0 0 0 0 13/01/2020 4 378 2092,91 0 0 0 14/01/2020 2 175 952,51 0 0 0 15/01/2020 0 0 0 0 0 0 16/01/2020 4 1300 6898,06 0 0 0 17/01/2020 2 50 256,5 0 0 0 20/01/2020 6 644 3308,42 3 510 2740,49 21/01/2020 1 50 257,5 7 880 4557,08 22/01/2020 1 981 5101,2 4 1391 7337,11 23/01/2020 5 1565 8132,21 4 1201 6345,24 24/01/2020 0 0 0 0 0 0 27/01/2020 5 1500 7540,05 1 500 2550 28/01/2020 3 300 1507,5 4 1350 6830,06 29/01/2020 6 793 3934,87 2 1907 9675,74 30/01/2020 2 1050 5187,74 3 1165 5799,72 31/01/2020 0 0 0 3 220 1099,05 03/02/2020 1 180 900 0 0 0 04/02/2020 0 0 0 0 0 0 05/02/2020 0 0 0 0 0 0 06/02/2020 0 0 0 0 0 0 07/02/2020 0 0 0 0 0 0 10/02/2020 0 0 0 0 0 0 11/02/2020 0 0 0 1 65 323,7 12/02/2020 0 0 0 1 65 323,7 13/02/2020 0 0 0 1 100 498 14/02/2020 0 0 0 0 0 0 17/02/2020 0 0 0 0 0 0 18/02/2020 0 0 0 0 0 0 19/02/2020 1 250 1250 0 0 0 20/02/2020 3 850 4250 0 0 0 21/02/2020 1 100 500 0 0 0 24/02/2020 1 100 500 0 0 0 25/02/2020 4 260 1300 0 0 0 26/02/2020 1 50 250 0 0 0 27/02/2020 0 0 0 1 50 249 28/02/2020 3 280 1389,39 0 0 0 02/03/2020 1 21 104,16 0 0 0 03/03/2020 0 0 0 1 200 996 04/03/2020 0 0 0 1 500 2490 05/03/2020 3 179 882,85 2 515 2563,82 06/03/2020 2 900 4416,03 0 0 0

09/03/2020 0 0 0 3 370 1812 10/03/2020 2 36 176,72 0 0 0 11/03/2020 0 0 0 1 365 1788,5 12/03/2020 1 200 980 3 311 1526,11 13/03/2020 0 0 0 2 210 1032 16/03/2020 1 50 245 0 0 0 17/03/2020 2 151 737,57 0 0 0 18/03/2020 0 0 0 0 0 0 19/03/2020 1 60 294 0 0 0 20/03/2020 1 100 490 0 0 0 23/03/2020 1 60 294 0 0 0 24/03/2020 1 65 318,5 0 0 0 25/03/2020 1 198 970,2 3 285 1401,6 26/03/2020 3 470 2303 0 0 0 27/03/2020 1 84 409,92 1 20 98 30/03/2020 1 200 980 4 199 980,02 31/03/2020 10 740 3600,62 2 201 1006,93 01/04/2020 0 0 0 3 269 1310,76 02/04/2020 2 155 757,5 1 100 492 03/04/2020 0 0 0 3 900 4424,04 06/04/2020 0 0 0 0 0 0 07/04/2020 0 0 0 0 0 0 08/04/2020 0 0 0 0 0 0 09/04/2020 0 0 0 0 0 0 10/04/2020 0 0 0 0 0 0 13/04/2020 0 0 0 0 0 0 14/04/2020 1 89 436,1 0 0 0 15/04/2020 3 765 3748,5 2 400 1966 16/04/2020 1 35 171,5 0 0 0 17/04/2020 0 0 0 0 0 0 20/04/2020 0 0 0 0 0 0 21/04/2020 0 0 0 3 616 3030,72 22/04/2020 5 922 4528,03 2 400 1968 23/04/2020 2 165 810,5 0 0 0 24/04/2020 1 50 245 0 0 0 27/04/2020 0 0 0 0 0 0 28/04/2020 2 150 735 0 0 0 29/04/2020 0 0 0 0 0 0 30/04/2020 0 0 0 0 0 0 01/05/2020 0 0 0 0 0 0 04/05/2020 1 4 19,6 0 0 0 05/05/2020 0 0 0 0 0 0 06/05/2020 0 0 0 0 0 0 07/05/2020 0 0 0 0 0 0 08/05/2020 0 0 0 0 0 0 11/05/2020 0 0 0 0 0 0 12/05/2020 0 0 0 0 0 0 13/05/2020 0 0 0 0 100 492 14/05/2020 0 0 0 0 0 0 15/05/2020 0 0 0 0 0 0 18/05/2020 0 0 0 0 0 0 19/05/2020 1 130 634,4 1 150 735 20/05/2020 0 0 0 0 0 0 21/05/2020 0 0 0 0 0 0 22/05/2020 0 0 0 1 201 988,92 25/05/2020 3 524 2567,13 0 0 0 26/05/2020 0 0 0 0 0 0

27/05/2020 0 0 0 0 0 0 28/05/2020 0 0 0 1 70 343 29/05/2020 0 0 0 0 0 0 01/06/2020 0 0 0 0 0 0 02/06/2020 0 0 0 0 0 0 03/06/2020 0 0 0 0 0 0 04/06/2020 0 0 0 0 0 0 05/06/2020 0 0 0 1 80 393,6 08/06/2020 0 0 0 0 0 0 09/06/2020 0 0 0 0 0 0 10/06/2020 0 0 0 0 0 0 11/06/2020 0 0 0 0 0 0 12/06/2020 0 0 0 0 0 0 15/06/2020 0 0 0 0 0 0 16/06/2020 0 0 0 0 0 0 17/06/2020 0 0 0 0 0 0 18/06/2020 0 0 0 0 0 0 19/06/2020 0 0 0 0 0 0 22/06/2020 0 0 0 0 0 0 23/06/2020 4 440 2156,4 0 0 0 24/06/2020 1 5 24,4 0 0 0 25/06/2020 0 0 0 0 0 0 26/06/2020 0 0 0 0 0 0 29/06/2020 0 0 0 0 0 0 30/06/2020 5 458 2215,39 0 0 0

21/11/2019 0 0 0 1 991 5054,1 22/11/2019 0 0 0 4 425 2256,24 25/11/2019 1 30 163,5 0 0 0 26/11/2019 0 0 0 0 0 0 27/11/2019 0 0 0 0 0 0 28/11/2019 1 2000 11000 3 1159 6368,94 29/11/2019 2 390 2107,01 0 0 0 02/12/2019 1 78 421,2 0 0 0 03/12/2019 1 21 113,4 0 0 0 04/12/2019 1 78 421,2 0 0 0 05/12/2019 0 0 0 0 0 0 06/12/2019 3 332 1777,86 0 0 0 09/12/2019 5 410 2152,99 0 0 0 10/12/2019 0 0 0 0 0 0 11/12/2019 0 0 0 2 1000 5250 12/12/2019 0 0 0 2 190 1035,5 13/12/2019 0 0 0 1 150 825 16/12/2019 0 0 0 0 0 0 17/12/2019 4 1040 5666,23 0 0 0 18/12/2019 4 230 1225,99 0 0 0 19/12/2019 0 0 0 0 0 0 20/12/2019 0 0 0 0 0 0 23/12/2019 0 0 0 0 0 0 24/12/2019 0 0 0 3 145 762,5 27/12/2019 1 10 54 5 1421 7740,33 30/12/2019 0 0 0 0 0 0 31/12/2019 0 0 0 0 0 0

ANNEXE S1 2019

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 179 26 423 143 603,52 180 35 170 189 120,70 02/01/2019 0 0 0 0 0 0 03/01/2019 0 0 0 4 1100 5418,27 04/01/2019 0 0 0 0 0 0 07/01/2019 0 0 0 0 0 0 08/01/2019 0 0 0 3 1120 5599,22 09/01/2019 0 0 0 7 2285 11696 10/01/2019 0 0 0 4 161 865,86 11/01/2019 0 0 0 1 10 54 14/01/2019 0 0 0 3 968 5321,48 15/01/2019 1 20 110 3 1042 5835,1 16/01/2019 3 1040 5827,54 0 0 0 17/01/2019 3 1057 5815,3 1 100 560 18/01/2019 0 0 0 1 50 275 21/01/2019 1 50 277,5 4 1060 5926,04 22/01/2019 5 1323 7282,45 1 50 280 23/01/2019 0 0 0 3 79 436,05 24/01/2019 0 0 0 2 100 555 25/01/2019 1 10 55,5 0 0 0

