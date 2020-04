Upergy : Facturation du 1er trimestre 2020 ► cliquez-ici pour lire le communiqué

Le Groupe veille également à préserver sa trésorerie, qui s'élevait à 3 M€ fin mars, en décalant dans la mesure du possible les sorties de trésorerie en concertation avec ses bailleurs, les organismes publics et ses partenaires bancaires. Le Groupe dispose également d'autorisations de découverts non utilisées pour plus de 4 M€ et a sollicité auprès de ses partenaires bancaires un Prêt Garantie par l'État afin de conserver intact sa marge de manœuvre financière.

À propos d'UPERGY

Créé en 1996, UPERGY distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits d'éclairage portatifs. La société opère principalement dans le domaine de la vente à distance sur la base de catalogues de produits consommables à destination des entreprises, professionnels et collectivités (BtoB) et pour les particuliers (BtoC) sur la base de sites web et d'un réseau de magasins sous l'enseigne 1001 Piles Batteries déployés essentiellement en franchises. UPERGY se développe, depuis sa création, par croissance organique et croissance externe. Cette stratégie lui a permis d'élargir son offre produits, de se positionner sur de nouveaux segments de marché et d'accroître son implantation internationale.

UPERGY fédère les marques:

Contacts UPERGY Actus David Buffelard - Président Directeur Général Guillaume Le Floch - Relations analystes/investisseurs Tél : +33 (0)4 72 52 49 00 Tél : +33 (0)1 53 67 36 70 glefloch@actus.fr finances@upergy.com Marie-Claude Triquet - Relations presse Tél : +33 (0)4 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr

UPERGY est coté sur Euronext GrowthTM - code ISIN n°FR0010337865

