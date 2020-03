Upergy : Résultats annuels 2019 ► cliquez-ici pour lire le communiqué

UPERGY a enregistré en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 44,2 M€ en hausse de +2,8%, une performance qui s'appuie sur la contribution de la société anglaise Hawk-Woods, acquise début 2019, pour 3,1 M€. À périmètre comparable et à taux de change constant, le chiffre d'affaires est en recul de -4,3%, impacté par des éléments non récurrents (logistique au premier semestre, marketing digital non efficient au 4ème trimestre) qui ont amplifié la baisse de l'activité BtoC dans cette année de transformation et de mise en place de la stratégie « cross-canal ». L'activité BtoB est en revanche en légère croissance organique sur l'exercice, confirmant sa solidité.

Le Groupe a mis en place des mesures de maintien de la continuité d'activité sur l'ensemble des sites en France et en Europe (Espagne, Angleterre) tout en renforçant fortement la protection des collaborateurs. Le télétravail a été notamment généralisé pour toutes les fonctions éligibles et les équipes logistiques ont été réorganisées afin de respecter toutes les recommandations sanitaires en la matière. Seul le site en Tunisie est aujourd'hui à l'arrêt sur décision gouvernementale.

Sur le plan de l'activité, le Groupe a procédé à la fermeture de l'ensemble des magasins jusqu'à nouvel ordre. Tout le personnel afférent a été placé en chômage partiel. À contrario, l'activité e- commerce sur les sites www.all-batteries.fr(/it/de/co.uk)et www.1001piles.comconnaît actuellement une très forte hausse dans les principaux pays couverts, avec un service de livraison sans contact assuré. Au final, les équipes logistiques fonctionnent aujourd'hui à plus de 70%.

L'activité BtoB est impactée sensiblement par les baisses d'activités chez les clients et chez les revendeurs, mais reste soutenue par la hausse des commandes en provenance du secteur de la santé (hôpitaux) et des forces publiques (pompiers, police).

Le Groupe adaptera en permanence ses effectifs en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, en recourant si besoin aux mesures d'accompagnement et d'aides mises en place dans chaque pays. Le Groupe veille également à préserver sa trésorerie, en décalant dans la mesure du possible les sorties de trésorerie en concertation avec ses bailleurs, les organismes publics et ses partenaires bancaires.

UPERGY tiendra le marché informé de toute évolution significative sur son activité.

Prochain communiqué : Facturations du premier trimestre 2020, le 14 avril 2020 après bourse

Créé en 1996, UPERGY distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits d'éclairage portatifs. La société opère principalement dans le domaine de la vente à distance sur la base de catalogues de produits consommables à destination des entreprises, professionnels et collectivités (BtoB) et pour les particuliers (BtoC) sur la base de sites web et d'un réseau de magasins sous l'enseigne 1001 Piles Batteries déployés essentiellement en franchises. UPERGY se développe, depuis sa création, par croissance organique et croissance externe. Cette stratégie lui a permis d'élargir son offre produits, de se positionner sur de nouveaux segments de marché et d'accroître son implantation internationale.

