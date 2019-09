Upergy : Résultats semestriels 2019 ► cliquez-ici pour lire le communiqué

UPERGY finalise au second semestre la mise en œuvre de son offre cross-canal (magasins et site web). À ce titre, le Groupe a mis en ligne fin août son nouveau site marchand www.1001piles.com, les commandes web pouvant désormais être retirées en magasins (click and collect). D'autres

offres viendront enrichir la plate-forme web au cours des prochains mois comme la livraison à domicile ainsi que la mise en place de prestations de services de proximité (installation, réparations…).

Le développement de ces offres multicanales devrait participer à l'amélioration progressive de la tendance dans l'activité BtoC attendue dans les prochains mois.

Sur le plan géographique, le Groupe développe actuellement son offre au Portugal, avec déjà des premières commandes BtoC et un référencement activé sur des places de marché locales, avant même le lancement du site web dédié prévu début 2020. Le Groupe entend également lancer son offre BtoB en 2020.

UPERGY continue également d'étudier des opportunités de croissance externe pour accélérer son développement et renforcer ses positions en Europe.

UPERGY rappelle que son plan stratégique 2023 vise à atteindre à cet horizon un chiffre d'affaires de plus de 70 M€ pour un EBITDA d'environ 9%.

À propos d'UPERGY

Créé en 1996, UPERGY distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits d'éclairage portatifs. La société opère principalement dans le domaine de la vente à distance sur la base de catalogues de produits consommables à destination des entreprises, professionnels et collectivités (BtoB) et pour les particuliers (BtoC) sur la base de sites web et d'un réseau de magasins sous l'enseigne 1001 Piles Batteries déployés essentiellement en franchises. UPERGY se développe, depuis sa création, par croissance organique et croissance externe. Cette stratégie lui a permis d'élargir son offre produits, de se positionner sur de nouveaux segments de marché et d'accroître son implantation internationale.

UPERGY fédère les marques:

