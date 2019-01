Urban Outfitters, Inc. : Un niveau d'achat 30/01/2019 | 16:56 achat En cours

Cours d'entrée : 31.97$ | Objectif : 34.85$ | Stop : 30.9$ | Potentiel : 9.01% Après le repli observé ces dernières semaines sur le titre Urban Outfitters, Inc., le potentiel de baisse apparaît désormais limité par la proximité et la pertinence du support des 31.49 USD.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 34.85 $. Graphique URBAN OUTFITTERS, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 31.88 USD en données hebdomadaires.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 31.49 USD, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.7 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Sous la résistance des 40.44 USD, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires.

Données financières ($) CA 2019 3 966 M EBIT 2019 384 M Résultat net 2019 300 M Trésorerie 2019 676 M Rendement 2019 - PER 2019 11,75 PER 2020 11,05 VE / CA 2019 0,70x VE / CA 2020 0,63x Capitalisation 3 448 M Prochain événement sur URBAN OUTFITTERS, INC. 13/03/19 Bank of America Merrill Lynch Consumer & Retail Technology Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 41,8 $ Ecart / Objectif Moyen 31% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Richard Allan Hayne Chairman & Chief Executive Officer Andrew Carnie President Home Garden & Intl Anthropologie Group Calvin B. Hollinger Chief Operating & Administrative Officer Francis John Conforti Chief Financial Officer Joel S. Lawson Independent Director