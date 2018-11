URBAN OUTFITTERS : progresse au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Urban Outfitters a affiché des résultats trimestriels en hausse. Ainsi, le groupe a fait état d'un bénéfice net de 78 millions et d'un bénéfice par action de 0,70 dollar. Quant au chiffre d'affaires, il a augmenté de 9 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour atteindre 974 millions de dollars."Nos équipes ont réalisé un chiffre d'affaires et un bénéfice record au troisième trimestre ", a déclaré Richard A. Hayne, chef de la direction."Toutes les marques, tous les canaux de distribution, toutes les catégories de produits et toutes les régions géographiques ont réalisé des ventes "comparatives" positives," a-t-il ajouté.