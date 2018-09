Changement au sein de la direction de la Banque cantonale d'Uri 0 0 25/09/2018 | 08:30 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - Hanspeter Furger a été choisi pour remplacer Claudio Deplazes au sein de la direction de la banque cantonale d'Uri (UKB). Ce dernier quittera l'institution fin septembre. Hanspeter Furger a rejoint UKB en 1987. Cité mardi dans un communiqué, Heini Sommer, président du conseil de la banque, se réjouit que "Hanspeter Furger ait pris cette responsabilité dans un secteur financier et bancaire difficile, afin d'assurer une constance et une sécurité à l'entreprise". Claudio Deplazes était en charge notamment des clients individuels et des entreprises. Il quitte l'entreprise "d'un accord mutuel sur la base de différentes vues stratégiques", selon le communiqué. ck/buc

