La Banque cantonale d'Uri ferme trois succursales et opte pour le conseil vidéo

Altdorf (awp/ats) - La Banque cantonale d'Uri réduit son réseau de succursales. A compter de mars prochain, celui-ci en comptera trois de moins et trois autres ne disposeront plus de conseillers à la clientèle dès décembre. L'établissement de Suisse centrale mise désormais sur le conseil via une caméra vidéo. A l'avenir, la banque ne comptera plus que deux succursales dans le canton d'Uri, à savoir en son chef-lieu, Altdorf, ainsi que dans la station touristique d'Andermatt, indique mercredi la Banque cantonale d'Uri. Celle-ci motive la restructuration du réseau de filiales par une utilisation accrue par la clientèle des opérations de banque ligne au détriment de celles effectuées aux guichets. La demande en conseils ne concerne plus que de sujets complexes. Les succursales de Göschenen, Wassen et Seelisbert seront fermées à fin mars. Pour obtenir des conseils, les clients devront se déplacer à Altdorf ou Andermatt, ou prendre un rendez-vous avec un conseiller qui se rendra à leur domicile.

