Coronavirus: l'euro plonge de 2% face au dollar dans un marché inquiet

Londres (awp/afp) - L'euro poursuivait sa chute mardi, dégringolant de 2% face au dollar, un niveau très élevé pour le marché des changes, dans un environnement financier toujours bousculé par l'épidémie de coronavirus.

Vers 16H30 GMT (17H30 à Paris), la devise européenne plongeait de 1,65% face au billet vert, à 1,0998 dollar, peu après être tombée à -2%.

Elle restait toutefois au-dessus de son plus bas en trois ans atteint il y a un mois. Elle avait ensuite nettement rebondi, profitant de la faiblesse du dollar.

Ce dernier semblait désormais reprendre son rôle traditionnel de valeur refuge, a expliqué à l'AFP David Madden, analyste pour CMC Markets.

Pour Viraj Patel, analyste chez Arkera, la hausse du billet vert "intervient à un moment où les banques et les fonds sont réticents à fournir des dollars" et demandent plus de garanties, ce qui fait craindre une "pénurie" ... même si la Fed a procédé mardi à une offre supplémentaire de 500 milliards de dollars sur le marché monétaire.

L'euro a également souffert de la publication d'un indicateur sur le moral des investisseurs allemands nettement plus faible que prévu, à cause du pessimisme sur la crise économique à attendre en réaction à la pandémie de coronavirus, a signalé à l'AFP Fawad Razaqzada, analyste marché.

"Cela renforce les spéculations selon lesquelles la BCE devra augmenter ses achats d'obligations si elle veut stopper la hausse des coûts d'emprunt pour l'Italie et autres membres de la zone euro", précise-t-il.

Selon le baromètre de l'institut ZEW, le moral des investisseurs allemands s'est effondré en mars, à son plus bas niveau depuis 2011, à -49,5 points. C'est 58,2 points de moins par rapport au score du mois de février, soit sa plus forte baisse depuis la création de l'indicateur en décembre 1991.

"Ils s'attendent à ce que la situation empire", résume Jack Allen-Reynolds, analyste pour Capital Economics.

