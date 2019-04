Corr: la livre monte face au dollar et à l'euro, suspendue au Brexit

Paris (awp/afp) - La livre britannique remontait face au dollar et à l'euro vendredi, alors que le Première ministre britannique Theresa May et le chef de l'opposition Jeremy Corbyn doivent poursuivre leurs échanges pour tenter d'éviter un Brexit sans accord.

A 06H00 GMT (08H00 HEC), la devise britannique s'échangeait à 85,64 pence pour un euro contre 85,81 pence jeudi soir à 21H00 GMT.

Elle remontait face au billet vert à 1,3113 livre pour un dollar au lieu de 1,3077 la veille.

La cheffe du gouvernement conservateur britannique et celui de l'opposition travailliste ont poursuivi leurs discussions jeudi pour tenter d'éviter un Brexit sans accord, mais ne semblent pas avoir trouvé de compromis pour le moment.

Les équipes des deux camps ont expliqué s'être rencontrées pendant "quatre heures et demie" pour des "discussions techniques détaillées" et doivent poursuivre leurs négociations dans la journée.

"Nous nous attendons à ce qu'une humeur attentiste se répande alors que les investisseurs attendent la publication d'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis dans la journée et qu'ils surveillent deux risques politiques majeurs à savoir le Brexit et les négociations commerciales sino-américaines", analyse Mizuho Securities dans une note.

Les marchés gardaient également un oeil sur les négociations commerciales sino-américaines.

"Le sentiment de prudence a reculé", estime Okasan Online Securities.

Les investisseurs se sont réjouis des déclarations du vice-Premier ministre chinois Liu He, cité par l'agence de presse Chine nouvelle, annonçant que les deux pays étaient arrivés "à un nouveau consensus sur des enjeux importants" de leurs accords commerciaux. Le président Xi Jinping a également reconnu des avancées majeures dans les négociations.

Le dollar a également accentué ses gains après la publication des chiffres hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis, au plus bas depuis 1969.

A 06H00 GMT, l'euro valait 1,1231 dollar, en hausse par rapport aux 1,1221 de la veille.

Le yen restait stable face au dollar (à 111,70 yens pour un dollar contre 111,66 jeudi) comme face à la devise européenne (125,45 yens pour un euro contre 125,29 jeudi soir).

La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1231 franc suisse pour un euro contre 1,1222 jeudi, mais restait stable face au dollar, à 1,0001 franc suisse pour un dollar contre 1,0000 jeudi soir.

La monnaie chinoise valait 6,7079 yuans pour un dollar, contre 6,7170 yuans jeudi soir.

L'once d'or s'échangeait pour 1288,00 dollars contre 1292,28 dollars jeudi.

Enfin, le bitcoin valait 4969,80 dollars contre 4847,04 dollars jeudi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi ---------------------------------- 06H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1231 1,1221 EUR/JPY 125,45 125,29 EUR/CHF 1,1231 1,1222 EUR/GBP 0,8564 0,8581 USD/JPY 111,70 111,66 USD/CHF 1,0001 1,0000 GBP/USD 1,3113 1,3077

afp/buc