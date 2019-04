Devises: le dollar en baisse après un indicateur chinois meilleur que prévu

Londres (awp/afp) - Le dollar baissait lundi face aux principales devises, après un indicateur économique chinois meilleur que prévu, et qui a rassuré les marchés.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1244 dollar contre 1,1218 vendredi soir.

"Les actifs risqués sont en place pour démarrer la semaine sur une note positive ce matin, après un indicateur manufacturier meilleur que prévu en Chine", a ainsi souligné Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

L'activité manufacturière en Chine a progressé en mars à son meilleur rythme depuis huit mois, avec un indice PMI à 50,8 en mars, alors que les analystes tablaient sur 50.

Un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité et, en deçà, d'une contraction.

Selon M. Anthis, ce chiffre "a soulagé les inquiétudes des investisseurs à propos d'un ralentissement global".

Le dollar, considéré comme une valeur refuge qui s'apprécie en période d'incertitudes, évoluait ainsi en baisse face aux principales devises. A l'exception du yen, lui aussi considéré comme une valeur refuge.

"Néanmoins, la volatilité saisonnière à cette époque de l'année oblige à être prudent alors qu'il y a un risque que le rebond des chiffres exagère l'amélioration de la situation économique", ont averti Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

Concernant le Brexit, la Première ministre britannique Theresa May, à la tête d'un gouvernement divisé et désormais sur la corde raide, étudie la stratégie à suivre et devra présenter ses plans lors du sommet européen convoqué le 10 avril.

Les députés, de leur côté, tenteront de trouver lundi une alternative à l'accord déjà rejeté trois fois et pourraient faire pencher la balance pour un divorce "plus doux" avec l'Union européenne.

Le Royaume-Uni a jusqu'au 12 avril pour décider d'organiser des élections européennes et demander un report long du Brexit pour reprendre les négociations sur de nouvelles bases.

"Un report plus long et des élections législatives au Royaume-Uni semblent de plus en plus inévitables car ils représentent la manière la plus simple de mettre fin à l'actuelle impasse parlementaire", ont jugé les analystes d'UBS, sans être en mesure de prédire avec certitude la réaction de la livre à un tel scénario.

Cette semaine, les marchés devraient également suivre le développement des discussions commerciales sino-américaines.

Vers 09H00 GMT, le yen reculait face à la monnaie américaine, à 111,03 yens pour un dollar contre 110,86 vendredi, et face à la devise européenne, à 124,82 yens pour un euro contre 124,35 vendredi.

La livre britannique s'appréciait face à la monnaie unique (85,93 pence pour un euro contre 86,06 vendredi) ainsi que face au dollar (1,3084 dollar au lieu de 1,3035).

La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1180 franc pour un euro contre 1,1163 vendredi.

Elle montait cependant un peu face au dollar, à 0,9943 franc pour un dollar au lieu de 0,9952 vendredi.

La monnaie chinoise valait 6,7099 yuans pour un dollar, contre 6,7121 yuans vendredi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.290,38 dollars contre 1.292,30 dollars vendredi à 21H00 GMT.

Enfin, le bitcoin se monnayait à 4.120,81 dollars contre 4.072,16 vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi 09H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1244 1,1218 EUR/JPY 124,82 124,35 EUR/CHF 1,1180 1,1163 EUR/GBP 0,8593 0,8606 USD/JPY 111,03 110,86 USD/CHF 0,9943 0,9952 GBP/USD 1,3084 1,3035

afp/jh