L'euro, aidée par des indicateurs, au plus haut depuis mars face au dollar

New York (awp/afp) - L'euro montait encore vendredi face au dollar et autres grandes devises, porté par des indicateurs économiques plutôt favorables à la monnaie unique et des mouvements techniques.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro gagnait 0,66% face au billet vert, s'échangeant à 1,1367 dollar au lieu de 1,1293 jeudi soir. Il évoluait à son plus haut depuis mars.

Ce mouvement "est vraiment lié à la progression de l'euro, qui est en hausse non seulement face au dollar mais aussi face au dollar canadien (+0,82%) ou au yen (+0,74%)", remarque Greg Anderson de la banque BMO.

La devise européenne a été aidée en début de séance par la publication d'indices économiques meilleurs que prévu, notamment en France où la croissance du secteur privé a de nouveau accéléré en juin pour atteindre son plus haut niveau depuis sept mois, et en Allemagne, selon l'indice PMI du cabinet IHS Markit.

La monnaie unique a un peu accru ses gains après des indices PMI montrant aux Etats-Unis une croissance moins forte que prévu de l'activité dans le secteur manufacturier et dans le secteur des services.

L'euro a ensuite accéléré sa progression à la faveur de mouvements techniques, selon Greg Anderson. "Il semble qu'il s'agit surtout d'investisseurs réajustant leurs positions après avoir massivement parié à la baisse sur l'euro", avance-t-il.

La devise européenne connait de fait un regain de vigueur face au dollar depuis que la Réserve fédérale américaine (Fed) a indiqué mercredi être prête à soutenir l'économie américaine.

En filigrane, cela signifie que l'institution est disposée à baisser ses taux d'intérêt pour stimuler l'économie, une mesure qui a pour effet de rendre le dollar moins rémunérateur, et donc moins attractif pour les investisseurs.

Cette montée de l'euro face au billet vert reste cependant mesurée car la Banque centrale européenne a également montré cette semaine son intention de se montrer plus accommodante avec une possible baisse de taux, voire un nouveau programme de rachat de dette.

Mais "la Fed peut faire plus que la BCE, simplement car elle se trouve plus loin du taux plancher des taux d'intérêt", ce qui bénéficie donc à l'euro, ont expliqué les analystes de Commerzbank.

La Banque centrale américaine a en effet considérablement resserré sa politique monétaire depuis 2015, et a par exemple relevé ses taux à quatre reprises l'an dernier alors que la BCE a adopté le statu quo.

L'once d'or est de son côté passée au-dessus du seuil des 1.400 dollars pour la première fois depuis 2013. Elle valait vers 19H00 GMT 1.398,61 dollars.

"Toutes les Banques centrales signalent qu'elles sont prêtes à mener une politique accommodante, suggérant ainsi qu'elles sont prêtes à faire marcher la planche à billet pendant encore un certain temps", remarque M. Anderson. "Si on y ajoute les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis, l'or devient attractif."

Vers 19H00 GMT, le yen reculait un peu face au billet vert à 107,39 yens pour un dollar, et plus vivement face à l'euro, à 122,07 yens pour un euro.

La devise britannique montait face au billet vert à 1,2740 dollar pour une livre, mais baissait face à l'euro à 89,23 pence pour un euro.

Le franc suisse s'appréciait face au dollar, à 0,9770 franc suisse pour un dollar, et baissait face à la monnaie européenne, à 1,1106 franc suisse pour un euro.

La monnaie chinoise reculait en revanche après avoir bien profité de la faiblesse du dollar ces derniers jours: elle a terminé à 6,8685 yuans pour un dollar, contre 6,8506 yuans jeudi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 9.875,34 dollars, contre 9.562,66 jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1367 1,1293 EUR/JPY 122,07 121,17 EUR/CHF 1,1106 1,1084 EUR/GBP 0,8923 0,8890 USD/JPY 107,39 107,30 USD/CHF 0,9770 0,9818 GBP/USD 1,2740 1,2702

afp/rp