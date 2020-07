L'euro au plus haut depuis 2019 face au dollar après l'accord de l'UE

New York (awp/afp) - L'euro est monté mardi à son plus haut niveau depuis début 2019 face au dollar, profitant de l'approbation par les dirigeants européens d'un plan de relance historique pour faire face à l'impact du coronavirus.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro gagnait 0,72% face au billet vert, à 1,1530 dollar. Il est monté jusqu'à 1,1540 dollar en cours de séance, un niveau plus vu depuis un an et demi.

Les dirigeants des 27 ont conclu mardi à l'issue d'un sommet marathon un accord historique sur un plan de relance post-coronavirus d'un montant de 750 milliards d'euros, basé pour la première fois sur l'idée d'une dette commune.

Cette somme se compose se compose de 390 milliards d'euros de subventions, allouées aux Etats les plus frappés par la pandémie et de 360 milliards pour des prêts, remboursables par le pays demandeur.

L'émission de dette commune repose sur une proposition franco-allemande, qui suscitait une farouche opposition de la part des quatre pays dits "frugaux" (Pays-Bas, Autriche, Danemark, Suède), rejoints ensuite par la Finlande.

"Bien qu'il était attendu, l'accord a aidé à éclaircir l'avenir immédiat pour l'économie de la zone euro. Le signal fort d'une unité continentale a lui galvanisé la confiance dans les perspectives de long terme de l'euro", note Joe Manimbo de Western Union.

Pour Boris Schlossberg de BK Asset Management, ce plan devrait profiter à la monnaie unique européenne "à moins d'un sabotage par le Parlement européen, qui dispose de vastes compétences budgétaires."

"La pandémie étant bien mieux contrôlée dans l'UE qu'aux Etats-Unis, l'Europe pourrait même bénéficier dans l'immédiat d'un avantage compétitif, son industrie et ses services étant susceptibles de redémarrer grâce aux mesures de soutien tandis que les Etats-Unis continuent de combattre le virus dans des Etats clés pour l'économie comme le Texas, la Californie et la Floride", ajoute l'expert.

Cours de mardi Cours de lundi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1530 1,1448 EUR/JPY 122,13 122,79 EUR/CHF 1,0757 1,0748 EUR/GBP 0,9038 0,9041 USD/JPY 106,78 107,27 USD/CHF 0,9329 0,9389 GBP/USD 1,2757 1,2661

afp/rp