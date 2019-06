L'euro au plus haut depuis fin mars face au dollar après l'emploi américain

Londres (awp/afp) - L'euro montait face au dollar vendredi, atteignant un niveau plus vu depuis fin mars après des chiffres moins bons que prévu sur l'emploi américain.

A 14H00 GMT (16H00 HEC), l'euro valait 1,1318 dollar, un peu plus d'une heure après être monté jusqu'à 1,1327 dollars, son plus haut niveau depuis deux mois et demi. Jeudi à 21H00 GMT, la monnaie unique valait 1,1276 dollar.

Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont été très inférieures aux attentes en mai, selon les chiffres publiés vendredi par le ministère du Travail, les employeurs mettant un frein à l'embauche face aux incertitudes sur l'économie mondiale et aux effets de la guerre commerciale.

La première économie du monde n'a créé que 75.000 emplois au mois de mai là où les analystes s'attendaient à au moins 180.000.

"C'est un gros raté pour l'emploi américain (...) qui va renforcer l'impression que la Fed se dirige doucement vers une baisse des taux", a jugé Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

Une baisse des taux d'intérêt pour stimuler l'économie a également pour effet de rendre le dollar moins rémunérateur et donc moins attractif pour les cambistes.

Plus tôt dans la semaine, le billet vert avait déjà souffert de données économiques décevantes et de propos de responsables de la Réserve fédérale américaine jugés prudents.

A l'inverse, l'euro avait déjà profité jeudi d'une banque centrale moins accommodante que prévu.

Celle-ci a repoussé à la fin du premier semestre 2020, contre fin 2019 précédemment, le calendrier d'un potentiel relèvement des taux. Mais comme plusieurs analystes s'attendaient à des indices indiquant une future baisse, cette annonce a plutôt eu pour effet de faire grimper la devise européenne.

Vers 14H00 GMT, le yen se stabilisait face à l'euro, à 122,34 yens pour un euro contre 122,23 yens, et s'appréciait face au billet vert, à 108,08 yens pour un dollar, contre 108,40 yens jeudi à 21H00 GMT.

La devise britannique progressait face au billet vert, à 1,2739 dollar, et se stabilisait face à l'euro, à 88,87 pence pour un euro.

Le franc suisse baissait face à la devise européenne, à 1,1193 franc suisse pour un euro, mais gagnait du terrain face au billet vert, à 0,9885 franc suisse pour un dollar.

La monnaie chinoise s'échangeait à 6,9098 yuans pour un dollar, contre 6,9096 yuans pour un dollar jeudi vers 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.341,66 dollars, contre 1.335,35 dollars jeudi soir. Vers 12H35 GMT, elle est montée jusqu'à 1.345,40 dollars, un plus haut depuis fin février.

Le bitcoin valait 7.982,12 dollars, contre 7.690,61 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

----------------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1318 1,1276

EUR/JPY 122,34 122,23

EUR/CHF 1,1193 1,1180

EUR/GBP 0,8887 0,8883

USD/JPY 108,08 108,40

USD/CHF 0,9885 0,9912

GBP/USD 1,2739 1,2694

