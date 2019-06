L'euro au plus haut depuis trois mois face à un dollar toujours affaibli

Londres (awp/afp) - L'euro poursuivait sa hausse face au dollar, évoluant à son plus haut depuis trois mois en attendant la rencontre prévue en fin de semaine entre le président américain et son homologue chinois.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro s'échangeait à 1,1388 dollar au lieu de 1,1369 vendredi soir. Vers 08H25 GMT, il a atteint 1,1395 dollar, son plus haut niveau depuis la fin mars.

"La décision de la Fed la semaine dernière a affaibli significativement le dollar", ont expliqué les analystes de Commerzbank.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a indiqué la semaine passée être prête à soutenir l'économie américaine. En filigrane, cela signifie que l'institution est disposée à baisser ses taux d'intérêt pour stimuler l'économie, une mesure qui a pour effet de rendre le dollar moins rémunérateur, et donc moins attractif pour les investisseurs.

Mais pour les analystes de Commerzbank, la possibilité que la banque centrale cède aux pressions de la Maison Blanche, qui souhaite une politique monétaire plus accommodante, pourrait également expliquer le récent affaiblissement du billet vert.

"Peu importe combien d'investisseurs croient (en la possibilité que la Fed cède). Ce qui compte, c'est combien pensent que tous les autres croient en cette hypothèse. Et ce nombre peut augmenter rapidement", ont-ils expliqué.

Mais en attendant plus d'informations sur ce point, cette semaine, "l'événement le plus attendu n'est pas une donnée économique mais la perspective d'une réunion des présidents Trump et Xi", a souligné Kit Juckes, analyste Société Générale.

Le président américain Donald Trump est censé rencontrer son homologue chinois Xi Jinping, lors du sommet du G20 qui s'ouvrira vendredi au Japon, laissant espérer une relance des négociations commerciales actuellement au point mort.

La guerre commerciale, avec ses possibles conséquences sur la croissance mondiale, a des répercussions sur le marché des changes, les investisseurs s'orientant vers des valeurs refuges comme le yen, le franc suisse et dans une certaine mesure le dollar lorsque l'incertitude augmente.

Le marché gardait également un oeil sur la géopolitique, en raison des tensions entre Washington et Téhéran.

Les Etats-Unis s'apprêtent à annoncer lundi de nouvelles sanctions "majeures" contre l'Iran alors que la tension croissante entre les deux pays, nourrie d'incidents et d'invectives guerrières, fait craindre un embrasement.

Vers 09H00 GMT, le yen était plutôt stable face au billet vert, à 107,39 yens pour un dollar contre 107,32 yens vendredi à 21H00 GMT, et baissait légèrement face à l'euro, à 122,29 yens pour un euro, contre 121,99 yens vendredi soir.

La devise britannique baissait légèrement face au billet vert, à 1,2728 dollar, et un peu plus nettement face à l'euro, à 89,48 pence pour un euro.

Le franc suisse se stabilisait face au dollar, à 0,9761 franc suisse pour un dollar, et baissait face à la monnaie européenne, à 1,1116 franc suisse pour un euro.

L'once d'or valait 1.405,88 dollars, contre 1.399 dollars vendredi soir.

La monnaie chinoise perdait du terrain face au billet vert : elle valait 6,8822 yuans pour un dollar, contre 6,8685 yuans vendredi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 10.867,00 dollars, contre 9.939,81 vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

-----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1388 1,1369

EUR/JPY 122,29 121,99

EUR/CHF 1,1116 1,1102

EUR/GBP 0,8948 0,8922

USD/JPY 107,39 107,32

USD/CHF 0,9761 0,9765

GBP/USD 1,2728 1,2737

