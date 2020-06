L'euro au plus haut en deux mois face au dollar

New York (awp/afp) - L'euro a atteint lundi un nouveau plus haut en deux mois face au dollar, dans un marché optimiste malgré les tensions sino-américaines, à quelques jours d'une réunion de la Banque centrale européenne.

Vers 19H00 GMT (20H00 à Paris), l'euro gagnait 0,30% face au billet vert, à 1,1134 dollar, après avoir atteint jusqu'à 1,1154 dollar, un niveau plus vu depuis fin mars.

"La réouverture de la plupart des pays rend possible une éventuelle reprise économique, ce qui aiguise l'appétit du marché pour le risque", a expliqué Samuel Siew, analyste pour Phillip Futures.

Le billet vert étant considéré comme une valeur refuge, il a tendance à se déprécier lorsque l'optimisme domine sur les marchés.

"Les marchés ont clairement décidé de ne pas tenir compte de tous les mauvais indicateurs et des niveaux sans précédent de troubles civils (aux Etats-Unis) en estimant que la reprise économique mondiale reprendra avec d'autant plus de vigueur que les banques centrales et les gouvernements ont apporté une aide record", a aussi estimé Boris Schlossberg de BK Asset Management.

"L'affrontement verbal entre Pékin et Washington pourrait toutefois reprendre le dessus" dans les prochains jours, a-t-il estimé.

La Chine a agité lundi la menace d'une "contre-attaque" après l'annonce par Donald Trump d'une série de sanctions et restrictions visant les intérêts chinois.

Le président américain, qui dénonce depuis plusieurs jours la loi controversée sur la sécurité nationale que Pékin veut imposer à Hong Kong, n'avait toutefois pas évoqué d'éventuelles sanctions commerciales de nature à remettre en cause l'accord partiel signé mi-janvier entre les deux parties.

Selon l'agence Bloomberg, les autorités chinoises ont cependant demandé à leurs entreprises publiques de suspendre leurs commandes de produits agricoles américaines, élément essentiel de l'accord.

Plus tard dans la semaine aura lieu jeudi la réunion de la Banque centrale européenne.

"La question clé est de savoir si (les responsables) vont étendre le programme d'achat d'actifs et, si oui, de combien", a expliqué Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Après une salve de mesures exceptionnelles en mars, alors que l'Europe se barricadait pour endiguer la crise sanitaire, l'institut s'était montré "prêt" à en faire plus, lors de sa réunion d'avril, face à cette crise "inédite en temps de paix".

Cours de lundi Cours de vendredi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1134 1,1101 EUR/JPY 119,79 119,71 EUR/CHF 1,0708 1,0676 EUR/GBP 0,8908 0,8994 USD/JPY 107,59 107,83 USD/CHF 0,9617 0,9616 GBP/USD 1,2499 1,2343

afp/rp