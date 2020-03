L'euro baisse encore un peu face au billet vert au lendemain d'une forte chute

Londres (awp/afp) - L'euro baissait encore un peu mercredi face au dollar au lendemain d'une chute provoquée notamment par un manque de billets verts sur les marchés.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro perdait 0,17% face au billet vert, à 1,0986 dollar.

"Le billet vert a bénéficié d'une hausse de la demande pour la sécurité qu'il procure lorsque les conditions de marché sont tumultueuses", a commenté Han Tan, analyste pour FXTM.

L'attrait du dollar comme valeur refuge a souvent fait débat ces dernières semaines. Si cela s'est dernièrement souvent vérifié, l'euro a néanmoins semblé temporairement occuper cette position de valeur refuge à partir de la mi-février. Cela n'a néanmoins pas duré.

"Plus récemment et de manière significative, des tensions sur les liquidités sont entrées en jeu, les gains (du billet vert) reflétant la demande de financement en dollars", a ajouté M. Tan, tandis que la devise euro a chuté mardi, perdant même temporairement plus de 2%, un niveau très élevé pour le marché des changes et notamment pour la paire euro-dollar.

"L'euro se trouve pris dans des mouvements violents, ce qui indique un stress de financement en dollar", a approuvé Ulrich Leuchtmann, analyste pour Commerzbank, qui souligne toutefois que cela devrait être temporaire.

Selon lui, contrairement à 2008, la Banque centrale européenne a maintenant la possibilité de recevoir directement des fonds de la Réserve fédérale américaine, l'immunisant "contre le risque d'être coupées du financement en dollars fourni par les banques commerciales américaines".

L'antenne de la Réserve fédérale de New York, qui veille à ce que les marchés disposent de suffisamment de liquidités, a par ailleurs organisé mardi une nouvelle injection massive d'argent en offrant 500 milliards de dollars sur le marché monétaire.

Cours de mercredi Cours de mardi

-----------------------------------

10H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0986 1,1016

EUR/JPY 118,04 118,18

EUR/CHF 1,0549 1,0574

EUR/GBP 0,9153 0,9121

USD/JPY 107,42 107,25

USD/CHF 0,9602 0,9599

GBP/USD 1,2016 1,2079

ktr/jbo/sl