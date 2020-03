L'euro baisse face au dollar en attendant la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar jeudi dans l'attente de la fin de la réunion de la Banque centrale européenne, qui devrait déployer un nouvel arsenal monétaire face à la menace du coronavirus.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro perdait 0,23% face au billet vert, à 1,1244 dollar, après avoir évolué en hausse durant la majeure partie de la séance asiatique.

"Il y a deux choses qui préoccupent les marchés actuellement, le coronavirus et l'ajustement (monétaire)", a expliqué Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en décembre, 125.293 cas d'infection ont été recensés dans 115 pays et territoires, causant la mort de 4.600 personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 09H00 GMT.

Plus tard dans la journée, les investisseurs suivront les conclusions de la Banque centrale européenne, après sa réunion de politique monétaire et alors que la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre ont déjà sabré de 0,5 point leurs taux d'intérêt directeurs.

"On s'attend à ce que la BCE annonce des mesures, étant donné que la présidente Lagarde a averti la nuit dernière que l'Europe risque un choc majeur équivalent à la crise financière de 2008, à moins que les dirigeants et la BCE n'agissent", a expliqué Samuel Siew, analyste pour Phillip Futures.

Mais "avec le peu qu'il lui reste en réserve pour apporter du soutien, les chances d'un stimulus substantiel et impressionnant sont basses", ont souligné Lee Hardman et Derek Halpenny, analystes pour MUFG.

Mme Lagarde a interpellé mardi les chefs de gouvernement européens en faisant "référence à (la crise financière de) 2008" lors d'une conférence téléphonique, a indiqué à l'AFP une source européenne.

Elle souhaitait mettre les décideurs devant leurs responsabilités, quand bien même les effets du virus sur l'économie restent "très difficiles à prévoir", a ajouté Mme Lagarde, selon la même source.

Cours de jeudi Cours de mercredi

-----------------------------------

10H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1244 1,1270

EUR/JPY 116,76 117,82

EUR/CHF 1,0548 1,0577

EUR/GBP 0,8818 0,8791

USD/JPY 103,85 104,54

USD/CHF 0,9383 0,9385

GBP/USD 1,2749 1,2820

