L'euro baisse face au dollar, le yen profite des tensions géopolitiques

Londres (awp/afp) - L'euro baissait un peu face au dollar mardi après avoir atteint plus tôt dans la journée un plus haut depuis trois mois, tandis que le yen profitait des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro s'échangeait à 1,1385 dollar au lieu de 1,1399 lundi soir. Vers 04H55 GMT, l'euro est monté jusqu'à 1,1412 dollar, un plus haut depuis la mi-mars.

Le yen, de son côté, était en hausse face au billet vert à 107,08 yens pour un dollar contre 107,30 yens lundi soir, et s'appréciait aussi face à l'euro, à 121,90 yens pour un euro contre 122,31 yens la veille.

Vers 04H55 GMT, la devise nippone est montée jusqu'à 106,78 yens pour un dollar, pour la première fois depuis début janvier.

"Le yen a été dopé pendant la nuit par l'aversion au risque, en réponse aux inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance mondiale et la hausse des tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et l'Iran", ont expliqué Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

Les Etats-Unis ont annoncé lundi de "dures" sanctions contre le Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei et plusieurs hauts gradés des Gardiens de la Révolution. L'Iran a répliqué en jugeant que ces nouvelles sanctions s'apparentaient à une fermeture "permanente" de la voie diplomatique.

L'or profitait également de ces tensions, touchant vers 04H00 GMT un nouveau plus haut en six ans, à 1.439,65 dollars l'once.

Hormis la géopolitique, "l'attention retournera aujourd'hui sur le dollar avec la publication des chiffres sur la confiance des consommateurs (pour avril) aux Etats-Unis et un discours de Jerome Powell", le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), a expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Depuis la semaine dernière et la décision de la Fed de signaler un possible assouplissement de sa politique monétaire, le dollar a perdu de sa force face aux autres principales devises.

La position de la banque centrale signifie que l'institution est disposée à baisser ses taux d'intérêt pour stimuler l'économie, une mesure qui a pour effet de rendre le dollar moins rémunérateur, et donc moins attractif pour les investisseurs.

"M. Powell étant susceptible de réitérer son message accommodant ce soir, cela pourrait enfoncer un peu plus le dollar", a jugé Samuel Siew, analyste pour Phillip Futures.

Les analystes sont également dans l'attente de la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, lors du sommet du G20 qui s'ouvrira vendredi au Japon, alors que les négociations commerciales sont au point mort.

Vers 09H00 GMT, la devise britannique montait face au dollar, à 1,2760 dollar pour une livre, ainsi que face à l'euro à 89,21 pence pour un euro.

Le franc suisse baissait face au billet vert, à 0,9754 franc suisse pour un dollar, ainsi que face à la monnaie européenne, à 1,1105 franc suisse pour un euro.

L'once d'or valait 1.430,42 dollars contre 1.419,73 dollars lundi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise perdait du terrain face au billet vert: elle valait 6,8818 yuans pour un dollar contre 6,8770 lundi à 15H30 GMT.

Le bitcoin continuait son ascension, et valait 11.253,25 dollars, contre 10.856,69 lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

-----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1385 1,1399

EUR/JPY 121,90 122,31

EUR/CHF 1,1105 1,1079

EUR/GBP 0,8921 0,8947

USD/JPY 107,08 107,30

USD/CHF 0,9754 0,9720

GBP/USD 1,2760 1,2743

