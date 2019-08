L'euro baisse face au dollar, les incertitudes dominent le marché

Londres (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar mardi, dans un marché qui restait prudent face aux nombreuses incertitudes politiques et économiques.

Vers 08H45 GMT (10H45 HEC), l'euro perdait 0,19% face au billet vert à 1,1192 dollar.

Plusieurs sujets de préoccupation occupaient les marchés mardi, parmi lesquels le Brexit, l'incertitude politique en Italie ou la dégringolade des marchés argentins, sans qu'un seul ne parvienne à s'imposer.

Néanmoins, "compte tenu de tous les risques, il ne sera plus possible d'empêcher les banques centrales de se précipiter pour baisser leurs taux", a souligné Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

"Cela devrait accentuer la demande pour les valeurs refuges que nous avons récemment observée, ce qui devrait être bénéfique à l'or, au yen et au franc suisse", a-t-il ajouté.

La devise japonaise est en effet montée lundi à des niveaux plus vus depuis avril 2017 face à l'euro et depuis janvier 2019 face au dollar.

Vers 12H30 GMT, "l'attention du marché se tournera vers les chiffres sur l'inflation américaine", a estimé Fritz Louw, analyste pour MUFG, qui n'exclut pas "un coup de pouce" pour le dollar en cas de hausse des prix plus importante que prévu.

L'inflation est une donnée essentielle pour la politique monétaire et lorsque les prix grimpent, la banque centrale peut être tentée d'augmenter ses taux d'intérêt, rendant le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes, afin de juguler la hausse des prix.

Au vu des nombreuses incertitudes géopolitiques et économiques, la Réserve fédérale américaine a néanmoins plutôt ouvert la voie à d'autres baisses des taux, après celle effectuée il y a deux semaines.

Cours de mardi Cours de lundi

-----------------------------------

08H45 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1192 1,1214

EUR/JPY 117,82 118,08

EUR/CHF 1,0877 1,0869

EUR/GBP 0,9272 0,9286

USD/JPY 105,28 105,30

USD/CHF 0,9719 0,9693

GBP/USD 1,2070 1,2076

ktr/ltt/fc