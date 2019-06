L'euro baisse face au dollar, pénalisé par Draghi

Londres (awp/afp) - L'euro baissait mardi face au dollar après que le patron de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, a évoqué à demi-mot la possibilité d'une future baisse des taux.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC) l'euro s'échangeait à 1,1191 dollar contre 1,1218 lundi à 21H00 GMT.

La devise européenne a effacé ses gains du début de la séance et s'est inscrite en baisse après que le président de la BCE, Mario Draghi, a déclaré à l'occasion du séminaire annuel de l'institution qu'une baisse des taux d'intérêt faisait toujours partie des outils dont dispose la Banque centrale européenne.

"Les investisseurs perdent confiance dans la capacité de la BCE à garantir la stabilité de la zone euro", a réagi Naeem Aslam, analyste pour Think Markets, qui voit dans les propos de M. Draghi "un signal clair que la banque centrale prépare les marchés à une politique monétaire plus accommodante cette année".

Une baisse des taux, pour relancer l'économie, a pour effet de rendre l'euro moins rémunérateur et donc moins attractif pour les cambistes.

Concernant le dollar, les investisseurs avaient les yeux tournés vers la réunion de la Réserve fédérale américaine qui doit se terminer mercredi.

"Les marchés scruteront attentivement la confirmation qu'une baisse des taux devrait arriver dès le mois prochain", a expliqué Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.

Face à la guerre commerciale menée par Washington avec la Chine, la banque centrale américaine pourrait en effet être tentée de stimuler l'économie afin d'éviter le ralentissement de la croissance, voire la récession prédite par plusieurs analystes dans les prochains mois.

Mais, "nous devrions rester sur nos gardes parce que, quel que soit le consensus, le patron de la Fed pourrait éviter toute référence à une baisse des taux, ce qui annulerait la tendance baissière du billet vert", a averti Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Enfin, la livre britannique est tombée mardi lors des échanges asiatiques à un nouveau plus bas depuis janvier face à l'euro et au dollar, à 89,75 pence pour un euro et à 1,2512 dollar pour une livre.

"Les investisseurs qui cherchaient une nouvelle opportunité d'attaquer la livre ont été servis lundi avec les craintes croissantes que le favori Boris Johnson risque d'amener le Royaume-Uni vers un Brexit sans accord s'il devenait Premier ministre", a expliqué M. Otunuga.

M. Jonhson, grand favori pour succéder à Theresa May, a été l'une des figures de la campagne pour le Brexit et a exclu un nouveau report de celui-ci après le 31 octobre.

Vers 09H00 GMT, le yen montait face à l'euro, à 121,19 yens pour un euro au lieu de 121,77 lundi à 21H00 GMT, comme face au billet vert, à 108,30 yens pour un dollar, au lieu de 108,54 lundi.

La devise britannique était stable face au dollar à 1,2532 dollar et montait face à la devise européenne à 89,31 pence pour un euro.

Le franc suisse montait face à la monnaie européenne à 1,1187 franc suisse pour un euro et se stabilisait face au billet vert à 0,9995 franc suisse pour un dollar.

L'once d'or valait 1.346,54 dollars contre 1.339,65 dollars lundi soir.

La monnaie chinoise s'échangeait à 6,9265 yuans pour un dollar, contre 6,9258 yuans lundi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 9.166,31 dollars contre 9.273,05 lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

-----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1191 1,1218

EUR/JPY 121,19 121,77

EUR/CHF 1,1187 1,1208

EUR/GBP 0,8931 0,8950

USD/JPY 108,30 108,54

USD/CHF 0,9995 0,9991

GBP/USD 1,2532 1,2534

