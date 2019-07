L'euro baisse un peu face au dollar dans un marché tranquille

New York (awp/afp) - L'euro reculait légèrement en fin de journée lundi face au dollar dans un marché qui retrouve le calme après une semaine mouvementée tandis que la livre sterling poursuivait son repli.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro reculait de 0,12% face billet vert, à 1,1272 dollar.

"En l'absence d'indicateurs majeurs en provenance des pays du G7 et tous les banquiers centraux s'étant largement exprimés ces derniers temps, le marché des changes était dans son ensemble tranquille lundi", a observé Boris Schloosberg de BK Asset Management.

Les analystes continuaient de fait d'évoquer les commentaires au ton accommodant du président de la Réserve fédérale américaine de la semaine dernière.

Les marchés s'attendent majoritairement à une baisse des taux d'intérêt à la fin du mois, qui pourrait être suivie par d'autres avant la fin de l'année.

Une baisse des taux d'intérêt vise à stimuler une économie morose mais a également pour effet de rendre la devise concernée moins rémunératrice et donc moins attractive pour les cambistes.

"Cependant, il reste deux indicateurs importants à sortir avant la réunion de fin juillet: les ventes au détail et la croissance" aux Etats-Unis, a souligné Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

La livre sterling poursuivait de son côté son repli après avoir enregistré sa dixième baisse hebdomadaire d'affilée face à l'euro, une première depuis la création de la monnaie unique.

La devise britannique est, depuis le début de sa dégringolade il y a deux mois, pénalisée par le désordre autour du Brexit.

Très attendus, des indicateurs sur l'économie de la Chine, premier importateur de matières premières au monde, se sont montrés mitigés.

Si la croissance chinoise a signé sa plus faible performance trimestrielle depuis au moins 27 ans, en augmentant de 6,2% sur un an au deuxième trimestre, les chiffres sur les ventes au détail (+9,8% contre +8,6% en mai) et de la production industrielle (+6,3% contre +5% en mai) ont dépassé les attentes.

Ces dernières statistiques ont aidé à faire grimper les dollars australien et néo-zélandais, des devises de pays fortement dépendants de l'évolution des cours des matières premières, a remarqué Boris Schlossberg.

Cours de lundi Cours de vendredi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1257 1,1270 EUR/JPY 121,48 121,61 EUR/CHF 1,1083 1,1092 EUR/GBP 0,8993 0,8965 USD/JPY 107,91 107,91 USD/CHF 0,9845 0,9842 GBP/USD 1,2517 1,2572

afp/rp