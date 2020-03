L'euro bondit et devient une valeur refuge face au coronavirus

Londres (awp/afp) - Après avoir plongé à un plus bas en presque trois ans face au dollar à la mi-février, l'euro a opéré un surprenant rebond, se parant soudainement des attributs d'une valeur refuge face à la propagation de l'épidémie de coronavirus.

Lundi, la devise européenne grimpait nettement face à toutes les autres principales monnaies, gagnant plus de 1% face au dollar et à la livre sterling.

Vers 13H40 GMT (14H40 HEC), elle a culminé à 1,1164 dollar, un niveau plus vu depuis janvier, et à 87,29 pence pour un euro, un plus haut depuis la mi-octobre et la conclusion d'un accord sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Pour Matt Weller, analyste chez Gain Capital, il semblerait que l'euro soit "de façon contre-intuitive devenu une sorte de +valeur refuge+", au même titre que le yen.

Une valeur refuge a tendance à s'apprécier en période d'incertitudes politiques ou économiques, ce qui est actuellement le cas avec l'épidémie de nouveau coronavirus, dont les conséquences à long terme demeurent floues.

Plus tôt dans la journée, l'OCDE a ramené sa prévision de croissance planétaire de 2,9% à 2,4% pour 2020 et le commissaire européen à l'Economie, Paolo Gentiloni, a appelé les pays de l'UE à agir pour soutenir l'économie.

L'épidémie de nouveau coronavirus a dépassé lundi le bilan des 3.000 morts. Et si l'épidémie de Covid-19 semble faiblir en Chine, où des mesures de quarantaine draconiennes visant plus de 50 millions de personnes ont été prises, elle continue de s'aggraver dans plusieurs pays.

Le dollar étant souvent dépeint comme une valeur refuge, au même titre que l'or, le yen et le franc suisse, et ce, au détriment de l'euro, ce soudain changement de tendance à de quoi surprendre au premier abord.

"Agir en conséquence"

Le dollar a en effet longtemps profité de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, plus restrictive, ce qui le rendait plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Mais vendredi, la banque centrale a fait savoir qu'elle pourrait abaisser ses taux d'intérêt pour aider l'activité économique.

Le président de l'institution, Jerome Powell, a ainsi jugé dans un communiqué que "les fondamentaux de l'économie américaine rest(aient) solides", même si "le coronavirus pose un risque croissant pour l'activité économique".

La Réserve fédérale "agira en conséquence pour soutenir l'économie", a-t-il ajouté. Un commentaire interprété par les analystes comme l'assurance d'un abaissement des taux dès ce mois-ci, ce qui a incité nombre d'investisseurs à vendre du billet vert pour acheter de la monnaie unique.

Selon Neil Wilson, analyste pour Markets.com, interrogé par l'AFP, ce même raisonnement peut s'appliquer pour expliquer la chute de la livre, le marché tablant sur une baisse prochaine du taux d'intérêt, là où "la BCE ne va pas, ou plutôt ne peut pas couper aussi nettement" dans ses taux.

Avec des taux directeurs nuls, et même négatifs, la Banque centrale européenne dispose en effet de moins de marge de manoeuvre pour agir et le rendement de l'euro est donc moins menacé.

En outre, selon Kit Juckes et Olivier Korber, analystes pour Société Générale, le rebond de la devise européenne est d'autant plus fort que beaucoup d'investisseurs avaient récemment parié sur sa baisse.

Ceux-ci ont ainsi été poussés à racheter des euros en urgence pour éviter de perdre trop d'argent, contribuant à alimenter à leur tour le mouvement de hausse.

