L'euro bouge peu face au dollar dans un marché calme

Londres (awp/afp) - L'euro bougeait peu face au dollar mardi, dans un marché qui faisait une pause sur fond d'apaisement des tensions commerciales et de spéculation sur une baisse des taux de la Banque centrale américaine.

A 14H00 GMT (16H00 HEC), l'euro s'échangeait à 1,1315 dollar contre 1,1312 dollar lundi à 21H00 GMT.

Le marché connaissant une séance calme, alors que le dollar restait sous pression.

"Cette dynamique peut s'expliquer par le sentiment du marché, qui voit une corrélation entre l'escalade des tensions commerciales et la probabilité que la Fed baisse ses taux", souligne Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Un assouplissement monétaire rendrait le billet vert moins rémunérateur pour les investisseurs, ce qui pèse donc sur sa valeur.

Certes les tensions commerciales se sont apaisées avec l'accord entre les Etats-Unis et le Mexique, mais le conflit reste vif et incertain avec la Chine, ce qui menace la croissance mondiale et américaine, poussant les investisseurs à tabler sur une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Des données décevantes pour l'emploi américain publiées vendredi ont alimenté ces craintes d'un ralentissement de l'économie des Etats-Unis.

Par ailleurs, le marché gardait un oeil sur le niveau du yuan chinois, qui a atteint lundi son plus faible niveau face au dollar depuis six mois, à 6,9383 yuans pour un dollar.

Alors que les Etats-Unis ont exhorté la Chine à ne pas laisser la monnaie s'affaiblir au-delà du seuil de 7 yuans pour un dollar, le responsable de la Banque centrale chinoise, Yi Gang a laissé entendre vendredi qu'elle pourrait dorénavant ne plus le défendre.

"Je ne pense pas (...) qu'un chiffre soit plus important (qu')un autre", a-t-il dit.

Pour les analystes de UBS, le seuil des 7 yuans n'est qu'un niveau comme un autre, et la Banque centrale chinoise ferait bien de le traiter comme tel.

"Sinon, la Chine se prive d'une marge de manoeuvre en politique monétaire, ce qui pourrait être dangereux", ont-ils prévenu.

Enfin, la livre britannique restait ferme, profitant de solides statistiques sur l'emploi au Royaume-Uni malgré les incertitudes économiques et politiques du Brexit.

Vers 14H00 GMT, le yen reculait face à l'euro, à 122,96 yens pour un euro, comme face au billet vert, à 108,67 yens pour un dollar.

La devise britannique montait légèrement face à l'euro, à 88,99 pence pour un euro, comme face au dollar, à 1,2713 dollar pour une livre.

Le franc suisse perdait du terrain face à l'euro, à 1,1237 franc suisse pour un euro, comme face au dollar, à 0,9931 franc suisse pour un dollar.

L'once d'or valait 1.324,55 dollars, contre 1.328,15 dollars lundi soir.

La monnaie chinoise s'échangeait à 6,9227 yuans pour un dollar, contre 6,9311 yuans lundi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 7.813,51 dollars, contre 7.963,96 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

--------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1315 1,1312

EUR/JPY 122,96 122,67

EUR/CHF 1,1237 1,1197

EUR/GBP 0,8899 0,8917

USD/JPY 108,67 108,45

USD/CHF 0,9931 0,9898

GBP/USD 1,2713 1,2685

bur-js/jbo/pn/bp