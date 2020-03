L'euro chute face au dollar, le moral des investisseurs allemands au plus bas

Actualise cours et analystes et ajoute indicateur ZEW

Londres (awp/afp) - L'euro, qui évoluait déjà en baisse face au dollar en début de séance, a fortement accru ses pertes mardi après la publication d'un indicateur sur le moral des investisseurs allemands.

Vers 12H05 GMT (13H05 HEC), l'euro perdait 1,55% face au billet vert, à 1,1005 dollar.

"L'euro a chuté en partie en réponse à la publication ce matin d'un indicateur sur le sentiment économique allemand nettement plus faible que prévu, ce qui a renforcé les spéculations selon lesquelles la BCE devra augmenter ses achats d'obligations si elle veut stopper la hausse des coûts d'emprunt pour l'Italie et les autres membres de la zone euro", a signalé à l'AFP Fawad Razaqzada, analyste marché.

Selon le baromètre de l'institut ZEW, le moral des investisseurs allemands s'est effondré en mars, à son plus bas niveau depuis 2011, à -49,5 points. C'est 58,2 points de moins par rapport au score du mois de février, soit sa plus forte baisse depuis la création de l'indicateur en décembre 1991.

"En vérité, cela nous dit peu de choses que nous ne savions pas déjà: la confiance des investisseurs s'effondre et ils s'attendent à ce que la situation empire", a commenté Jack Allen-Reynolds, analyste pour Capital Economics.

En outre, la hausse du billet vert "intervient à un moment où les banques et les fonds sont réticents à fournir des dollars" et demandent plus de garanties, ce qui fait craindre une "pénurie" de dollars, a expliqué à l'AFP Viraj Patel, analyste pour Arkera.

Dimanche, la banque centrale américaine avait annoncé une baisse spectaculaire de ses taux directeurs, qu'elle a ramenés dans une fourchette allant de 0 à 0,25%. Cela avait eu pour effet de peser sur le billet vert lundi.

Cours de mardi Cours de lundi

-----------------------------------

12H05 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1005 1,1181

EUR/JPY 117,52 118,36

EUR/CHF 1,0552 1,0579

EUR/GBP 0,9095 0,9105

USD/JPY 106,84 105,87

USD/CHF 0,9585 0,9470

GBP/USD 1,2102 1,2298

