L'euro chute face au dollar, particulièrement demandé sur les marchés

New York (awp/afp) - L'euro, fragilisé par des indicateurs décevants, reculait nettement face au dollar mardi après avoir temporairement perdu plus de 2%, alors que le billet vert profite de son statut de valeur refuge.

Vers 19H00 GMT (20H00 à Paris), la devise européenne plongeait de 1,65% face au billet vert, à 1,0999 dollar. Un tel repli entre grandes devises est rare sur le marché des changes.

La banque centrale américaine inonde depuis plusieurs jours les marchés financiers à coup de centaines de millions de dollars pour s'assurer qu'ils continuent à fonctionner normalement.

Mais le billet vert est tellement demandé par des investisseurs à la recherche d'actifs considérés comme des valeurs sûres, comme la dette des Etats-Unis, que ce dernier "bondit face au stress d'un manque de liquidités", avancent les analystes de Scotiabank.

Pour Viraj Patel, analyste chez Arkera, la hausse du billet vert "intervient à un moment où les banques et les fonds sont réticents à fournir des dollars" et demandent plus de garanties, ce qui fait craindre une "pénurie".

L'antenne de la Réserve fédérale de New York a pourtant encore organisé mardi une nouvelle injection massive d'argent en offrant 500 milliards de dollars supplémentaires sur le marché monétaire, en plus de ses opérations habituelles. Elle avait déjà effectué une opération similaire la veille.

"L'anticipation d'un vaste plan de relance américain - bien plus important que la plupart des mesures annoncées en Europe à ce jour - a également fait pencher la balance en défaveur de l'euro", ont estimé les analystes de Scotiabank.

L'administration Trump et la Banque centrale américaine ont en effet redoublé d'efforts mardi pour éviter que la première économie du monde ne soit emportée par la pandémie du coronavirus, en annonçant des aides massives pour porter un secours financier immédiat aux entreprises et aux ménages les plus touchés. La presse américaine évoque des mesures pouvant aller jusqu'à 850 milliards de dollars.

L'euro a également souffert de la publication d'un indicateur sur le moral des investisseurs allemands nettement plus faible que prévu, à cause du pessimisme sur la crise économique à attendre en réaction à la pandémie de coronavirus, a signalé à l'AFP Fawad Razaqzada, analyste marché.

"Cela renforce les spéculations selon lesquelles la BCE devra augmenter ses achats d'obligations si elle veut stopper la hausse des coûts d'emprunt pour l'Italie et autres membres de la zone euro", précise-t-il.

Selon le baromètre de l'institut ZEW, le moral des investisseurs allemands s'est effondré en mars, à son plus bas niveau depuis 2011, à -49,5 points. C'est 58,2 points de moins par rapport au score du mois de février, soit sa plus forte baisse depuis la création de l'indicateur en décembre 1991.

"Ils s'attendent à ce que la situation empire", résume Jack Allen-Reynolds, analyste pour Capital Economics.

Cours de mardi Cours de lundi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0999 1,1181 EUR/JPY 118,60 118,36 EUR/CHF 1,0572 1,0579 EUR/GBP 0,9096 0,9105 USD/JPY 107,82 105,87 USD/CHF 0,9611 0,9470 GBP/USD 1,2093 1,2298

afp/rp