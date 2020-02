L'euro continue sa chute face au dollar, pénalisé par les inquiétudes

économiques

Londres (awp/afp) - L'euro est tombé jeudi à un nouveau plus bas en presque trois ans face au dollar, plombé par le pessimisme entourant les perspectives économiques sur le Vieux Continent.

Vers 13H55 GMT (14H55 HEC), l'euro perdait 0,17% face au billet vert, à 1,0855 dollar.

Après avoir débuté la séance européenne en légère hausse, la devise européenne a touché vers 12H10 GMT un nouveau plus bas depuis mai 2017, à 1,0853 dollar.

La veille, elle avait notamment souffert des données décevantes concernant la production industrielle en zone euro.

Selon des données publiées mercredi par Eurostat, celle-ci a reculé de 2,1% en décembre 2019 au sein des pays de l'UE.

Et "le fait que les données se réfèrent à la période précédant l'apparition du coronavirus signale que le pire est peut-être encore à venir pour les industries européennes", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Jeudi, le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire a estimé que l'épidémie, qui a contaminé près de 60.000 personnes en Chine et fait au moins 1.355 morts, pourrait amputer la croissance française de 0,1 point de pourcentage en 2020.

Bruxelles a pour sa part maintenu à 1,2% ses prévisions de croissance pour 2020 et 2021 en zone euro, mais a mis en garde contre les incertitudes liées au Brexit, aux tensions commerciales et désormais à l'épidémie de coronavirus, qui peuvent peser sur l'activité.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a bondi jeudi, suite à l'adoption d'une nouvelle définition plus large des cas d'infection.

Pour l'euro, "la menace la plus proche vient d'Allemagne avec la publication du PIB au quatrième trimestre demain", a expliqué Kit Juckes, analyste Société Générale.

Depuis le début de l'année, la monnaie unique a particulièrement souffert face au dollar, perdant près de 3%.

La livre sterling, quant à elle, évoluait en forte hausse face aux autres principales devises, dopée par la démission surprise du ministre britannique des Finances.

Selon les analystes, le marché interprète ce départ comme un signe-avant coureur d'une importante relance budgétaire, bénéfique pour la croissance et donc pour la devise.

Cours de jeudi Cours de mercredi

-----------------------------------

13H55 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0855 1,0874

EUR/JPY 119,18 119,71

EUR/CHF 1,0629 1,0636

EUR/GBP 0,8334 0,8390

USD/JPY 109,78 110,09

USD/CHF 0,9792 0,9782

GBP/USD 1,3025 1,2960

