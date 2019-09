L'euro en baisse face au dollar en attendant la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar mercredi, avant le dénouement d'une réunion de la Réserve fédérale américaine, plus incertain qu'il y a quelques jours.

Vers 08H40 GMT (10H40 HEC), l'euro perdait 0,28% face au billet vert, à 1,1042 dollar

Les responsables de la Banque centrale américaine doivent dévoiler leur décision sur le niveau des taux d'intérêt à 18H00 GMT.

Alors qu'une baisse des taux était presque unanimement attendue au début du mois, les investisseurs sont désormais beaucoup plus partagés, a expliqué Connor Campbell, analyste pour Spreadex.

"L'amélioration des relations entre les États-Unis et la Chine, une inflation sous-jacente (américaine) au plus haut depuis un an et le bond des prix du pétrole ont jeté le doute sur la décision de la Fed, a-t-il précisé.

La perspective d'une baisse des taux d'intérêt pèse en principe sur la devise concernée en la rendant moins rémunératrice et donc moins attractive pour les cambistes.

Mais malgré les attentes du marché, le billet vert est resté solide ces dernières semaines.

"Le dollar est toujours échangé en tant que valeur refuge", et profite donc des incertitudes politiques et économiques, a souligné Thu Lan Nguyen, analyste pour Commerzbank, qui s'interroge sur le maintien de cette divergence entre la politique monétaire et les cours.

Outre la décision sur les taux directeurs, "les investisseurs veulent en savoir plus sur les plans de la Fed pour augmenter les liquidités à court terme" alors que l'institution a dû injecter mardi des fonds en urgence pour maintenir son taux au jour le jour, a expliqué Ipek Ozkardeskaya, analyste pour London Capital Group.

Pour des raisons techniques, le taux des prises en pension à un jour (repo) a fortement grimpé mardi, dépassant trop largement celui des taux fixé directement par l'institution et qui évolue entre 2% et 2,25%.

Cet événement a accru "les inquiétudes sur le fait que la Fed pourrait perdre le contrôle sur les taux d'emprunt à court terme", a signalé Ipek Ozkardeskaya.

Cours de mercredi Cours de mardi

-----------------------------------

08H40 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1042 1,1073

EUR/JPY 119,50 119,72

EUR/CHF 1,0995 1,0996

EUR/GBP 0,8876 0,8858

USD/JPY 108,21 108,13

USD/CHF 0,9955 0,9931

GBP/USD 1,2443 1,2500

ktr/l