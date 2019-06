L'euro en hausse face au dollar à la veille d'une réunion attendue de la Fed

Paris (awp/afp) - L'euro montait face au dollar mardi, le billet vert étant pénalisé par un indicateur américain décevant alors que les investisseurs attendent la fin de la réunion de la Réserve fédérale américaine qui pourrait déboucher sur une baisse des taux d'intérêt.

Vers 05H40 GMT (07H40 HEC) l'euro s'échangeait à 1,1236 dollar contre 1,1218 lundi à 21H00 GMT.

Les investisseurs attendent de savoir si la Fed donnera des signes tendant vers une baisse des taux.

Une telle décision rendrait le dollar moins rémunérateur, moins attractif pour les investisseurs et pourrait donc pousser l'euro à la hausse face au billet vert.

Face à la guerre commerciale menée par Washington avec la Chine, la banque centrale américaine pourrait être tentée de stimuler l'économie afin d'éviter le ralentissement de la croissance, voire la récession prédite par plusieurs analystes dans les prochains mois.

Reste à savoir si elle baissera ses taux dès cette semaine ou si elle compte patienter encore quelques mois.

"Etant donné l'accalmie sur les marchés, je pense que tout le monde attend la réunion de la Fed", confirme à l'AFP Yuskue Tanaka de Mitsubishi UFJ Trust and Banking.

Le billet vert souffrait par ailleurs d'un léger accès de faiblesse depuis lundi et la publication du ralentissement de l'activité manufacturière dans la région de New York en juin, tombée à un niveau négatif, une première depuis plus de deux ans.

Mais selon Yusuke Tanaka, l'euro n'en profite pas vraiment, la devise européenne faisant toujours face à "une pression à la vente" des investisseurs en raison "de fondamentaux faibles".

Vers 05H40 GMT, le yen montait face à l'euro, à 121,67 yens pour un euro, au lieu de 121,77 lundi à 21H00 GMT, et plus nettement face au billet vert, à 108,29 yens pour un dollar, au lieu de 108,54 lundi.

La devise britannique était parfaitement stable face au dollar à 1,2534 dollar comme la veille et baissait un peu face à l'euro à 89,64 pence pour un euro (89,50 lundi soir).

Le franc suisse était quasi stable face à la monnaie européenne à 1,1205 franc suisse pour un euro (1,1208 lundi) et montait contre le billet vert à 0,9973 franc suisse pour un dollar (0,9991 lundi).

L'once d'or valait 1342,55 dollars contre 1339,65 dollars lundi soir.

La monnaie chinoise s'échangeait à 6,9268 yuans pour un dollar, contre 6,9258 yuans lundi à 15H30 GMT.

Le bitcoin restait au-dessus de la barre ds 9000 dollars à 9171,99 dollars contre 9273,05 lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi ----------------------------------- 05H40 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1236 1,1218 EUR/JPY 121,67 121,77 EUR/CHF 1,1205 1,1208 EUR/GBP 0,8964 0,8950 USD/JPY 108,29 108,54 USD/CHF 0,9973 0,9991 GBP/USD 1,2534 1,2534

afp/buc