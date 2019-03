L'euro en légère hausse face au dollar, le marché attend la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro progressait faiblement lundi face au dollar, dans un marché qui attend les conclusions de la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui s'achèvera mercredi.

Vers 10H00 GMT, la monnaie européenne valait 1,1347 dollar contre 1,1326 vendredi soir à 21H00 GMT.

"Aucun changement de politique monétaire n'est attendu et la réunion devrait renforcer le message que la Fed va rester patiente pour le moment", ont jugé les analystes de Deutsche Bank à propos de ce qui s'annonce comme le temps fort de la semaine pour le marché des changes.

Selon eux, les investisseurs espèrent tout de même avoir des informations sur le moment auquel la banque centrale va cesser de se défaire d'actifs investis pendant la reprise car ces désinvestissements ont tendance à tirer à la hausse les taux, ce qui est malvenu alors que l'économie mondiale ralentit.

Depuis le début de l'année, des dirigeants de la Fed ont laissé entendre que l'institution pourrait faire une pause dans le relèvement des taux, après une année 2018 marquée par quatre hausses.

Les hausses de taux d'intérêt renforcent le dollar en le rendant plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes. Une pause dans les hausses de taux, voire une baisse comme cela est parfois évoqué, suggère donc que le billet vert le sera moins.

La livre britannique, de son côté, évoluait en baisse lundi matin contre l'euro et le dollar, après une semaine sous le feu des projecteurs. Elle demeurait néanmoins proche de ses plus hauts en plusieurs mois, atteints mercredi dernier.

L'incertitude autour d'une sortie du Royaume-Uni de l'UE le 29 mars reste totale alors que Theresa May pourrait renoncer à soumettre cette semaine de nouveau au vote des députés l'accord de retrait négocié et déjà rejeté deux fois par les parlementaires.

Vers 10H00 GMT, la livre s'échangeait à 85,66 pence pour un euro contre 85,21 pence vendredi soir et valait 1,3249 dollar au lieu de 1,3290.

Le billet vert se stabilisait face au yen, à 111,51 yens pour un dollar contre 111,48 vendredi à 21H00 GMT, tandis que la devise européenne montait face à la monnaie japonaise à 126,53 yens pour un euro contre 126,27 vendredi soir.

La devise suisse était en baisse face à l'euro, à 1,1360 franc suisse pour un euro, contre 1,1349 vendredi soir, mais montait un peu face au dollar (1,0011 franc suisse pour un dollar au lieu de 1,0021 vendredi).

La monnaie chinoise s'échangeait à 6,7147 yuans pour un dollar, contre 6,7137 yuans pour un dollar vers 15H30 GMT vendredi.

L'once d'or valait 1.305,15 dollars contre 1.302,48 vendredi.

Enfin, le bitcoin se monnayait à 3.954,75 dollars contre 3.897,41 vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

------------------------------------

10H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1347 1,1326

EUR/JPY 126,53 126,27

EUR/CHF 1,1360 1,1349

EUR/GBP 0,8566 0,8521

USD/JPY 111,51 111,48

USD/CHF 1,0011 1,0021

GBP/USD 1,3249 1,3290

