L'euro et la livre en hausse face au dollar, le Brexit et la Fed scrutés

Londres (awp/afp) - L'euro et la livre montaient mardi face au dollar, en attendant, d'un côté, des nouvelles sur le front du Brexit, et de l'autre, les annonces qui suivront mercredi la réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), la livre sterling valait 1,3272 dollar contre 1,3255 lundi à 21H00 GMT et s'échangeait à 85,52 pence pour un euro au lieu de 85,54 la veille.

La monnaie européenne, de son côté, valait 1,1351 dollar pour un euro contre 1,1337 lundi soir.

Le Brexit est rapidement revenu au centre des préoccupations des investisseurs, après s'être fait discret en début de séance lundi.

A onze jours de la date théorique de sortie du Royaume-Uni de l'UE, le président de la Chambre des communes britannique a écarté lundi après-midi un nouveau vote sur l'accord de Brexit si le gouvernement le présente à nouveau sous une forme inchangée.

L'intention de la Première ministre Theresa May en cas d'adoption cette semaine de l'accord était de demander lors du sommet européen jeudi et vendredi, un court report d'ordre technique de la date du divorce, jusqu'au 30 juin.

Si la livre a reculé après l'annonce du président de la Chambre des communes, elle effaçait ses pertes face au dollar mardi.

"Ceux qui parient sur la livre restent très détendus, confortés par le vote de la semaine dernière contre une sortie sans accord et assuré que les seules options sur la table sont un Brexit plus doux ou pas de Brexit du tout", a expliqué Craig Erlam, analyste pour Oanda.

Selon plusieurs analystes, l'impossibilité de refaire voter le texte devrait obliger la Première ministre à demander une longue extension, à moins qu'elle n'obtienne de nouvelles concessions jeudi et vendredi, ce qui paraît improbable.

Concernant le dollar, les cambistes suivront mercredi la fin de la réunion de la Réserve fédérale américaine, qui débute mardi.

La Fed devrait donner des indices sur l'évolution des taux d'intérêt aux Etats-Unis cette année.

Sauf surprise de taille, l'institution, qui a promis de rester "patiente", devrait faire une pause dans le relèvement des taux, après les quatre hausses de 2018.

"Selon un récent sondage, une hausse d'ici à fin septembre est anticipée par plus de la moitié des économistes", ont néanmoins souligné les analystes de Saxo Banque.

Les hausses de taux d'intérêt renforcent le dollar en le rendant plus rémunérateur et donc plus attractif. Une pause dans les hausses de taux suggère donc que le billet vert le sera moins à court terme.

Vers 10H00 GMT, le billet vert reculait légèrement face au yen, à 111,29 yens pour un dollar contre 111,43 lundi à 21H00 GMT, tandis que la devise européenne était stable à 126,32 yens pour un euro contre 126,34 lundi soir.

La devise suisse était stable face à l'euro, à 1,1349 franc suisse pour un euro, contre 1,1353 lundi soir, et montait un peu face au dollar (0,9999 franc suisse pour un dollar au lieu de 1,0014 lundi).

La monnaie chinoise s'échangeait à 6,7159 yuans pour un dollar, contre 6,7130 yuans pour un dollar vers 15H30 GMT lundi.

L'once d'or valait 1.306,14 dollars contre 1.303,70 dollars lundi.

Enfin, le bitcoin se monnayait à 3.969,46 dollars contre 3.971,19 lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

------------------------------------

10H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1351 1,1337

EUR/JPY 126,32 126,34

EUR/CHF 1,1349 1,1353

EUR/GBP 0,8552 0,8554

USD/JPY 111,29 111,43

USD/CHF 0,9999 1,0014

GBP/USD 1,3272 1,3255

