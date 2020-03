Londres (awp/afp) - L'euro a grimpé temporairement de plus de 1% face au dollar lundi après l'annonce de nouvelles mesures par la Réserve fédérale américaine et alors qu'il était tombé à un nouveau plus bas en trois ans en début de séance.

Vers 12H40 GMT (13H40 HEC), l'euro gagnait 0,65% face au billet vert, à 1,0756 dollar, après être tombé en début d'échanges à 1,0636 dollar, un niveau plus vu depuis avril 2017.

